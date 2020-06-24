НДС будут платить иностранные интернет-компании в РК
Лаура Тусупбекова
Иностранные интернет-компании будут платить НДС. Соответствующие поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата одобрил на пленарном заседании Мажилис в первом чтении, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил, отвечая на вопросы депутатов, министр национальной экономики Руслан Даленов, при этом "налог на Google" не коснется юридических и физических лиц.
"Норма касается иностранных интернет-компаний. Она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать тому, чтобы интернет-компании встали на учет и уплачивали НДС, что соответствует международным стандартам", - пояснил он.
Глава МНЭ подчеркнул, что иностранные интернет-компании готовы оплачивать НДС согласно объему оказываемых услуг и реализации товаров.
"Но у нас такая норма отсутствовала. Теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается. Ввиду того, что объем услуг небольшой, НДС оценивается в объеме двух миллиардов тенге ежегодно. По мере роста объем оказываемых услуг, соответственно, будет расти объем поступающих налогов, мы будем это контролировать", - сказал Руслан Даленов.