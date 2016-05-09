В начале нынешнего года местные СМИ облетело сообщение командира поискового отряда «Майдан жолы» Александра Шитова о том, что в Калмыкии найдено братское захоронение.

– Наши российские коллеги из отряда «Сармат» нашли в селе Хуто братскую могилу. По информации российских поисковиков, место захоронения напоминало огромную воронку. Предположительно солдаты погибли в результате бомбежки. Надо отдать должное поисковикам этого отряда – они провели большую работу по установлению погибших по найденным медальонам. Выявлено, что среди погребенных бойцов 152-й оборонительно-стрелковой бригады были 13 казахстанцев, – рассказал Александр. – В чис­ле погибших воинов трое павлодарцев. Все трое призывались на фронт из Цурюпинского района Павлодарской области. Теперь нам предстоит работа по поиску родственников этих воинов.

В павлодарской прессе опуб­ликован полный список казахстанцев, останки которых найдены в братской могиле в Калмыкии. Вот их имена: Лопатин Александр Моисеевич, 1922 г. р., наводчик, Алматинская область, призван Гайницким РВК; Кишим­баев Малик, 1915 г. р., призван Кармакшинским РВК, Кызыл­ординская область; Романюк Иван Макарович, 1922 г. р., сержант, командир отделения, призван Кугалинским РВК, Алматинская область; Поляков Дмитрий Григорьевич, стрелок, Архангельская область; Яковенко Иван Трофимович, 1922 г. р., рядовой, снарядный, Павлодарская область; Аурамбетов Ахмут, 1922 г. р., рядовой, подносчик, Терен-Узенский район, Кызылординская область; Исабеков Кайпек, 1922 г. р., рядовой, подносчик, Сырдарьинский район, Кызыл­ординская область; Михайлов Илья Иванович, 1915 г. р., командир отделения, Шымкент; Гаврилов Петр Николаевич, 1922 г. р., рядовой, наводчик, Кугалинский район, Алматинская область; Беляков Иван Григорьевич, 1922 г. р., рядовой, наводчик, Щербактинский район (Цурюпинский), Павлодарская область; Сакин Николай Трофимович, 1922 г. р., рядовой, наводчик, Цурюпинский район, Павлодарская область; Иванов Александр Георгиевич, 1922 г. р., рядовой, подносчик, Туркестанский район, Южно-Казахстанская область; Барышников Михаил Макарович, 1922 г. р., рядовой, снарядный, Жамбылская область, Меркенский район (ныне Сарымолдаевский район).

Имена павлодарцев увековечены на обелиске в райцентре Щербакты (бывший центр Цурюпинского района), а вот родственники остальных воинов, возможно, не знают о месте их гибели и захоронения.

Собственно говоря, родные Николая Трофимовича Сакина тоже были в неведении о судьбе близкого человека. Установить данные им помог отряд «Майдан жолы». Не последнюю роль в этом сыграло и то, что фамилия Сакиных, старожилов этих мест, была известна в районе. Брат погибшего, Петр Сакин, работал редактором районной газеты, а его сын, Юрий, – корреспондентом областной газеты «Звезда Прииртышья» и еще ряда изданий республики. Тем не менее время внесло в поиски свои коррективы.

– Все же удалось разыскать родного брата Николая Сакина, останки которого нашли в Калмыкии наши российские коллеги. Родные погибшего проживают в селе Щербакты Павлодарской области, – рассказал Александр Шитов корреспонденту Tengrinews.kz. По словам командира отряда, родственники ранее без вести пропавшего солдата были рады известию о его месте захоронения.

– Мы очень рады, что спустя 70 лет отец получил хоть какую-то весточку о своем брате. После войны он его очень долго разыскивал, делал запросы в военкомат. Отвечали, что он где-то в районе Калмыкии воевал. Потом сообщили, дескать, там не велось боевых действий. Но теперь знаем, что он там захоронен, что и там шли бои, – говорит племянница погибшего солдата Лариса Дук.

Как рассказала женщина, из семьи Сакиных на фронт ушли трое сыновей. На двоих семья получила похоронки еще во время войны, а о Николае, ушедшем воевать в 19-летнем возрасте, до сих пор ничего не было известно.