Колонка обозревателей
Не бойтесь быть хорошими
Кирилл Пяртель

Казахстанцы мгновенно откликнулись на призыв собрать средства пострадавшим от пожаров в Костанайской области. Отреагировало Правительство, заявив о компенсации погорельцам и строительстве новых домов. Генпрокуратура завела уголовные дела, причем рассматриваются все версии: от неосторожного обращения с огнем до умышленного поджога.

Учитывая масштабы пожаров, версия поджога не кажется чем-то невозможным. МВД уже выступило с предупреждением, что за уничтожение или повреждение лесов предусмотрена уголовная ответственность. Неосторожное обращение тоже нельзя исключать. Если подобное масштабное происшествие – следствие брошенного окурка или оставленного костра, ничего хорошего в ближайшей перспективе нам не светит.

Взаимоотношения казахстанцев с природой удручают. Так, соцсети уже облетело любительское видео, записанное на берегу реки Нура. Мужчина, представившийся доктором, адресно обращается к рыбакам, женщинам и выпивохам, демонстрируя бытовой мусор, обильно покрывающий русло реки. Корки арбузов, подгузники, банки от червей, пустые бутылки, еще бутылки… Не так уж и сложно все это увезти с собой. Автор ролика уверен, что мы никогда не будем жить хорошо, если так относимся к природе, созданной не нами. Исчезающие леса, высыхающие реки – это реальность, а мы не в состоянии даже просто не мусорить, не говоря уже о сохранении фантастического природного богатства страны.

Мы на самом деле живем в удивительное время. С одной стороны, у нас космодром, криптовалюта и нейросети. И здесь же бескрайние степи, не тронутые человеком просторы. Где-то могут обсуждать развитие IT-технологий, в то время как полиция будет проводить брифинг по противодействию скотокрадству.

Технологии, проверенные временем, этим самым временем выдавливаются на обочину истории. Разработчики приложения «Ашық», о котором мы благополучно забываем, снова пытаются найти применение своему детищу. На этот раз в сфере регулирования продаж дизельного топлива. Напомним, что в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо, и «Ашық» предлагают использовать для контроля за нарушениями и исключения попыток мошенничества. Такой неожиданный посткарантинный эффект в сфере технологий.

Сегодня все сложнее адекватно оценивать путь прогресса. На склоны горы Килиманджаро до высоты 3 720 м проведен высокоскоростной Интернет. А сколько при этом населенных пунктов без Интернета в Казахстане?

Китай в экспериментальном порядке запустил железную дорогу на магнитной подвеске. «Небесный поезд» не имеет физического контакта с рельсами. Визуально все очень похоже на наш ЛРТ, только работает. Аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что точка невозврата в нашем случае пройдена, и проект нужно достраивать. На это уйдет два года и еще 577 млн долларов. Учитывая инициативу депутатской группы вернуть столице страны прежнее название, Кульгинов действительно в ближайшее время сможет стать акимом Астаны. Сколько миллионов на это понадобится – не сообщается, но, очевидно, это более реалистичный проект, нежели ЛРТ.

Хорошее, конечно, тоже случается. Завершилась история павлодарского пенсионера, попавшего в ДТП. Врач-стоматолог Асылбек Андабаев из Семея подарил дедушке свой «Запорожец». 85-летний Ефим Никитич свою разбитую машину отправил в утиль, а собранные казахстанцами средства направил на ремонт иномарки, пострадавшей в ДТП по его вине. Денег достаточно, и пенсионер попросил остановить сбор. Оставшиеся после ремонта деньги Ефим Никитич решил отправить в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей.

У врача, отдавшего свою машину, в Инстаграме закрытый профиль, и можно прочитать только одну фразу: «Не бойтесь быть хорошими».

Не бойтесь!

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