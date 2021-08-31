"Не бойтесь, создадим возможности": талибы ищут профессионалов для развития экономики Афганистана

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Фото: topvoyager.com
Движение "Талибан" намерено улучшить инвестиционную привлекательность Афганистана и восстанавливать экономику за счет привлечения к этой работе профессионалов. Об этом сегодня заявил представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.

"Нам нужно восстановить экономику Афганистана, и для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им надо собраться и разработать дорожную карту экономического возрождения страны. И необходимо создать атмосферу для привлечения иностранных инвестиций", - сказал он.

Трансляцию мероприятия вел телеканал Al Jazeera.

Муджахид указал, что "Талибан" не станет применять никаких санкций к тем специалистам и бизнесу, которые сотрудничали с иностранными силами в Афганистане.

"Я хочу обратиться и к тем, кто сотрудничал с оккупационными силами. Не бойтесь. Мы даже не станем вас винить. Приходите свободно и работайте с нами на благо всей страны и ее единства. Наше правительство создаст вам возможности", - сказал спикер.

Представитель движения отдельно подчеркнул, что в интересах новых властей Афганистана "повысить инвестиционную привлекательность страны".

"Новое правительство будет стараться привлекать иностранный капитал, но такое сотрудничество должно быть основано на общих интересах и не подрывать суверенитет Афганистана. Любая инвестиция при этом должна будет идти на конкретную, определенную заранее задачу, чтобы это эффективно отражалось на экономике и не подрывало доверие к стране", - отметил Муджахид.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США сегодня полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. Муджахид в связи с этим заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.

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