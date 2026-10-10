Не бросай!

Недавний случай на перегоне Бадам – Игилик в Шымкенте зас­тавляет задуматься именно об этом. Во время движения пассажирского поезда сообщением Ташкент – Алматы было повреж­дено внешнее стекло одного из вагонов. Транспортные полицейские установили пятерых несовершеннолетних жителей станции Бадам от восьми до десяти лет. В присутствии законных представителей они признали свою причастность к произошедшему. Суд назначил каждому родителю штраф в размере 20 МРП. Однако формальная точка в этом деле не означает, что проблема решена.

Разбитое окно поезда – не просто поврежденное имущест­во. За стеклом находятся люди. И никто не способен предсказать, куда попадет брошенный камень и чем закончится подобная забава.

Тревожные цифры показывают, что речь идет далеко не о единичном случае. С начала года на участке, обслуживаемом станцией Шымкент, зарегистрировано 43 факта экстренного торможения поездов. И за каж­дым – ситуация, в которой от беды иногда отделяют всего несколько секунд. Похожая беспечность проявляется и в других местах: шымкентский подросток бросал камни в движущийся автобус, и лишь по счастливой случайнос­ти это не привело к серьезным последствиям.

Самое тревожное здесь – постепенное привыкание к подобному поведению. Перебежать пути кажется быстрее, подойти близко к железной дороге – интереснее, бросить предмет в движущийся транспорт – смешной выходкой. В этот момент ребенок видит действие, но не представляет его последствия.

Именно здесь начинается ответственность взрослых. Ребенок в восемь или десять лет не всегда способен самостоятельно оценить опасность. Но он уже способен понять простую вещь: нельзя совершать поступок, который может причинить вред другому человеку. И объяснять это должны прежде всего родители.

Воспитание – это не только забота о здоровье, учебе и бытовом комфорте. Это еще и формирование внутреннего понимания границ. Нельзя переходить пути не только потому, что за это предус­мотрено наказание. Нельзя бросать камни в поезд не только потому, что можно получить штраф. Нельзя рисковать чужой жизнью ради нескольких секунд азарта.

Транспортная полиция совмест­но с прокуратурой и акиматом регулярно проводят профилактические встречи в школах и жилых массивах, расположенных рядом с железнодорожными путями. Такая работа необходима, но одной профилактикой со стороны госорганов проблему не решить.

Особенно важен личный пример семьи. Если взрослый сам перебегает дорогу на красный свет, переходит пути в неположенном месте или относится к правилам как к навязанной формальности, трудно ожидать, что ребенок будет воспринимать безопасность иначе.

Наказание наступает после поступка. Воспитание должно начинаться значительно раньше. Поэтому история на перегоне Бадам – Игилик – это не только сообщение о нарушении и не просто строка в статистике. Это напоминание о том, что безопас­ность базируется на простом понимании: за окном поезда, авто­мобиля или автобуса находятся люди. И если взрослые сумеют донести это до ребенка раньше, чем он возьмет в руки камень, то профилактика действительно достигла своей цели.