Не будем торопиться открывать детские сады – аким Нур-Султана
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане вопрос открытия детских садов будут рассматривать в середине июня. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас много вопросов по детским садам. По просьбе родителей, которые работают и не имеют возможности оставлять детей дома, мы открыли дежурные группы в детских садах. Поэтому мы сейчас пока не будем торопиться открывать детские сады", – сказал градоначальник.
По его словам, вопрос открытия детских садов будут рассматривать в середине июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
"Остальные будут работать в количестве до 15 человек в одной группе. Детские сады, где имеется большое скопление детей, является большим риском", – дополнил Кульгинов.
Напомним, ранее в Нур-Султане планировалось возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного образования в штатном режиме с 18 мая. Также сообщалось, что с 1 июня планируется возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного образования в штатном режиме.