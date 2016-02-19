​Не будет агрессии – не будет и жертв

Казахстан еще в 90-х подписал Конвенцию о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка, в стране с 2009 года действует Закон «О профилактике бытового насилия», существуют соответствующие нормы в целом ряде других законодательных актов, но проблему не всегда удается обнаружить, решить, не допустить.

И подтверждает это мониторинг исполнения вышеназванного закона и законодательных норм, проведенный в 2015 году ОЮЛ «Союз кризисных центров» в восьми регио­нах страны при поддержке посольства США. Его результаты прозвучали на встрече за «круглым столом», организованной совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

В фокус-группах со специалистами медицинских, образовательных учреждений, работниками полиции представителям НПО, кажется, удалось найти ответ на вопрос, почему случаи бытового насилия нередко оказываются безнаказанными. Многие пострадавшие попросту скрывают факты насилия над ними, обращаясь с побоями к медикам. А если факт все же всплывает наружу, то в большинстве случаев потерпевшие, находясь в прямой не только материальной, но и психологической зависимости от насильника, идут на мировое соглашение: дело распадется, а угнетатель, чувствуя свою безнаказанность, может прессовать свою жертву дальше.

– У нас в законе обозначено четыре вида насилия, но правоприменительная практика показывает, что привлекаются в основном только по двум видам – физическому и экономическому, а также по сексуальному, но уже в рамках другого закона, – говорит председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова. – К большому сожалению, очень трудно доказать психологичес­кое насилие. И, как показал мониторинг, одна из больших проблем заключается в том, что никто не занимается агрессором. Нет ни одного кризисного центра и ни одного госоргана, который бы разработал программу работы с человеком, проявляющим насилие, агрессию.

Раньше случаи побоев и причинение легкого вреда относились к административным правонарушениям. И как механизм защиты прав женщин и детей он срабатывал быстро: после звонка жертвы приезжали сотрудники полиции, забирали семейного дебошира, а наутро вели его в суд для рассмотрения правонарушения. Статистика последних лет показывала, что за совершение насилия привлекалось немало семейных дебоширов. Но с января 2015 года начал действовать новый Уголовный кодекс, одним из важных новшеств которого стало введение института уголовных проступков. Две статьи – 108-я и 109-я (это побои и причинение легкого вреда здоровью) стали его частью, теперь за них пре­дусмотрена уголовная ответственность.

– Идея была очень благая, – считает старший прокурор организационно-методической группы департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК Арман Аяга­нова. – По сути, перевод этих статей диктовался желанием внедрить принцип нетерпимости к таким правонарушениям и поднять уровень защищенности граждан. Потому сегодня, согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, это дела частного обвинения. И теперь жертве для того, чтобы были приняты меры по ее заявлению, приходится самой обращаться в суд и претерпевать все тяготы судебной процедуры. Если производство по адмправонарушениям длилось 2–3 дня, то сейчас в суде эти процедуры длятся до 15 дней. Естественно, ни одна жертва не захочет столь длительное время посещать судебные заседания и доказывать, что она была подвергнута насилию. Потому и такая статистика: если за 2014 год к административной ответственности были привлечены 1 259 граждан за побои, то в 2015-м судами всего было рассмотрено дел на 395 лиц, из них только 52 осуждены, 14 оправданы, в отношении остальных дела прекращены в основном за примирением сторон. Такая же ситуация складывается и в отношении причинения легкого вреда здоровью. То есть сама по себе идея была хорошая, но по прошествии года стали видны как преимущества, так и недостатки нового института. И сегодня нам нужно двигаться дальше, совершенствуя его.

Так или иначе, но речь сейчас идет о том, чтобы перевести подобные дела из частного обвинения в категорию частно-публичного, что должно, по мнению специалистов, исправить ситуацию. Но мерами уголовного, административного наказания, как уверяют участники «круглого стола», всех проблем не решить.

– Та агрессия, которая присутствует сегодня в обществе, – это огромный недостаток нашей совместной работы в области формирования и развития культа семьи, добрых и уважительных отношений между ее членами, – подчеркивает Зульфия Байсакова. – Нам нужно воспитывать в обществе нулевую терпимость к насилию как таковому, учить людей быть неравнодушными к чужой беде, оказывать поддержку жертвам этого социального зла.

Начинать нужно, конечно, с семьи, со школы, и как тут не вспомнить факультатив «Этика и психология семейной жизни», который значился в школьной программе в 80-х. Тогда ощущался недостаток специальной литературы, но ведь сейчас ее дефицита нет, и факультатив мог бы сослужить хорошую службу. Необходимо активнее действовать существующим советам матерей, отцов, старейшин, следует популяризовать работу психологических служб.

Но коль не удалось предотвратить насилие, то нужно сделать все, чтобы помочь пострадавшему. К сожалению, не во всех регионах страны имеются государственные кризисные центры, а те, что действуют при НПО, не всегда имеют финансирования. А ведь на встрече подчеркивалось, что законом предусматривается оказание социальных услуг пострадавшим от бытового насилия.

За «круглым столом» предлагалось ввести дополнительный статистичес­кий учет в организациях здравоохранения по фактам получения вреда здоровью вследствие бытового насилия, разработать алгоритм действий сотрудников полиции для выявления фактов психологического и экономического насилия. То есть и медики, и полицейские не должны бездействовать в подобных случаях, невольно способствуя безнаказанности совершивших насилие.

Ужасающие факты насилия, которому подвергаются не только женщины, но и дети, старики, инвалиды и даже мужчины. Статистика, к слову, есть только по двум первым категориям пострадавших, но и ее уже достаточно для того, чтобы содрогнуться. В прошлом году, согласно статистике досудебного расследования, зарегистрировано 204 умышленных убийства женщин и 33 несовершеннолетних, тяжкий вред здо­ровью причинен 222 женщинам (из них 111 с летальным исходом) и 54 несовершеннолетним (7 из них также погибли), 2 527 изнасилований женщин и 169 несовершеннолетних. Чтобы не было ничем не оправданных жертв (ведь не война же), проблемы, касаю­щиеся бытового насилия, необходимо решать сообща. Законы нам в помощь, в том числе и неписаные, общечеловеческие.