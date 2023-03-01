Не было бы счастья...
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Валентина Мелехова
Полностью обновить контейнерные площадки для ТБО в Рудном Костанайской области планируют до конца этого года. Навести порядок в «мусорных делах» города руководство региона подтолкнула подрядная организация, занимающаяся вывозом ТБО. ТОО «Рудный Ажар-2006» обслуживало 60 контейнерных площадок, а это почти половина города, на протяжении нескольких лет. Однако в конце прошлого года подрядчик объявил о том, что больше не будет обслуживать 14 площадок и, прихватив с собой контейнеры, сдержал свое обещание. Тогда рудничане были вынуждены складировать отходы прямо на улице, рядом со своими домами. В итоге в нескольких кварталах образовались собственные мусорные полигоны, фото и видео которых облетели весь Казахстан.