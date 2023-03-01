Не было бы счастья...

– Нам пришлось в экстренном порядке заключать меморандум с новой компанией, которая выразила желание там работать. Понадобилось немало времени, чтобы очистить от накопившегося мусора стоянки, обустроить их и установить новые контейнеры. В общей сложности было закуплено 385 новых евроконтейнеров на 20 млн тенге для 60 стоянок. В начале этого года ТОО «L-Traiding» выиграло конкурс госзакупок на обслуживание этих 60 стоянок, – пояснил заместитель акима Рудного Азамат Искаков.

В этом году акимат Рудного намерен завершить работу по благоустройству мусорных стоя­нок. Привести в порядок осталось 72 площадки. Планируется заасфальтировать подъездные пути, установить ограждение и новые контейнеры. В общей сложности на это понадобится около 20 млн тенге.