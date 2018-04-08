Не было ли казахстанцев среди жертв трагедии в Мюнстере, выясняют в МИД РК
Грузовик въехал в толпу в германском городе Мюнстере, представители МИД Казахстана выясняют, не было ли среди погибших и пострадавших граждан РК, передает Kazpravda.kz.
"Выясняем, нет ли казахстанцев среди погибших и пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей в городе Мюнстер на северо-западе Германии. Дипломаты Посольства Казахстана в Германии находятся на постоянной связи с местной полицией", – написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
Грузовик врезался толпу людей в центре Мюнстера в субботу. Как сообщил портал Deutsche Welle, грузовик-фургон сбил посетителей, сидевших за столиками перед рестораном на одной из улиц Старого города. По данным полиции, предполагаемый преступник сразу после нападения покончил жизнь самоубийством.
Глава МВД Северного Рейна Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) сообщил, что в результате инцидента погибли три человека – преступник и две его жертвы. По данным полиции, ранения получили 20 человек. Шестеро пострадавших получили тяжелые травмы, их жизни угрожает опасность.
По данным местного МВД, предполагаемый преступник являлся гражданином Германии. По информации Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, предполагаемый преступник – психически больной уроженец западногерманского Ольсберга Йенс Р. 1969 года рождения.