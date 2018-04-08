В мире
Не было ли казахстанцев среди жертв трагедии в Мюнстере, выясняют в МИД РК
Грузовик въехал в толпу в германском городе Мюнстере, представители МИД Казахстана выясняют, не было ли среди погибших и пострадавших граждан РК, передает Kazpravda.kz.

"Выясняем, нет ли казахстанцев среди погибших и пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей в городе Мюнстер на северо-западе Германии. Дипломаты Посольства Казахстана в Германии находятся на постоянной связи с местной полицией", – написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Грузовик врезался толпу людей в центре Мюнстера в субботу. Как сообщил портал Deutsche Welle, грузовик-фургон сбил посетителей, сидевших за столиками перед рестораном на одной из улиц Старого города. По данным полиции, предполагаемый преступник сразу после нападения покончил жизнь самоубийством.

Глава МВД Северного Рейна Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) сообщил, что в результате инцидента погибли три человека – преступник и две его жертвы. По данным полиции, ранения получили 20 человек. Шестеро пострадавших получили тяжелые травмы, их жизни угрожает опасность.

По данным местного МВД, предполагаемый преступник являлся гражданином Германии. По информации Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, предполагаемый преступник – психически больной уроженец западногерманского Ольсберга Йенс Р. 1969 года рождения.

Популярное

Все
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Труп женщины обнаружили на ферме в Алматинской области
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

В мире
"Крупное ЧП": в КНДР сообщили о первом случае заражения кор…
Транспорт , Происшествия , В мире , Китай
Авиалайнер со 113 пассажирами загорелся в аэропорту в Китае
Технологии , В мире
Apple прекращает выпуск iPod
В мире
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]