Не было лицензированной охраны – Кульгинов о школе, где произошло нападение на подростков

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов заявил, что в школе, где подросток напал на школьников, не было лицензированной охраны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как подчеркнул в кулуарах Правительства РК Алтай Кульгинов, по жуткому происшествию срочно создана комиссия Министерства просвещения.

«Эксперты из числа комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества образования, управления образования, Минпросвещения, все сейчас проводят служебную проверку. Также полиция занимается расследованием. По итогам будут приняты меры», – отметил он.

«Надо признать, что в этой школе видеокамеры даже если и были, не было лицензированной охраны. Была школьная охрана», – констатировал вице-премьер.

В целом, по его словам, перед акиматами ставится задача, чтобы все школы были оснащены видеонаблюдением, особенно в городах, районных центрах, где есть Интернет. При этом нужно, чтобы эти камеры были с выходом в центр оперативного управления полиции для безопасности детей. Также есть требования по турникетам в школах.

«Но как мы видим, не все регионы это выполнили. Поэтому дано поручение сейчас всем регионам, школам, управлениям образования провести ревизию и привести в соответствие со стандартами. То есть безопасность школы в первую очередь. По нашим данным, в отдаленных районах есть еще факты, где нет пока лицензированной охраны», – акцентировал вице-премьер.

По его мнению, к повышенной агрессии у подростков могут привести самые разные факторы, в том числе негативный контент из Интернета.

«В прошлом году госорганами были приостановлены и заблокированы свыше 900 таких интернет-ресурсов. Поэтому, я думаю, здесь общая ответственность, как родителей, так и педагогов», – резюмировал Кульгинов.

Напомним, 13 февраля в городе Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и напал на старшеклассников. Пострадали трое детей. Подробности резонансного происшествия рассказали в Министерстве внутренних дел РК.