Не было равных карагандинцам Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В спортивных баталиях приняли участие команды департаментов госдоходов по Астане, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям, а также Центральной таможенной лаборатории и учебно-методического центра.

В конкурсе «Папа, мама и я – спортивная семья» победителями стали карагандинцы Койшибаевы, самой активной признана семья акмолинцев Козачек, дружной – астанинцы Коставлетовы. Приз зрительских симпатий завоевала семья Жунус из Костаная.

По итогам соревнований первое общекомандное место присуждено команде ДГД по Карагандинской области, на втором расположилась столичная команда, на третьем – хозяева турнира. Руководитель департамента госдоходов по Акмолинской области Ерлан Хасенов вручил победителям дипломы и призы, выразив уверенность, что они с честью представят северный регион на финальном этапе спартакиады – республиканских соревнованиях, которые состоятся в канун праздника Великой Победы.



