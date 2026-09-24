Не было сада, и вдруг – дендропарк!

По словам руководителя областного управления Жантаса Оспана, создание дендрологического парка в Атырау есть в плане развития региона на 2026–2030 годы, предусматривающем расширение площади зеленых насаждений. Это необходимо и в связи с ростом населения областного центра. Сегодня в городе проживают около 431 тыс. человек, здесь 25 парков и скверов, однако их суммарная площадь порядка 41,6 га. То есть на одного атыраус­ца приходится по квадратному метру зеленых насаждений или даже меньше.

– В этой связи рассматривается возможность создания крупного зеленого рекреа­ционного и научно-образовательного пространства. Согласно проекту общая площадь будущего дендрологического парка – 26,75 гектара. Он будет размещен на двух территориях. Участок «Азия» площадью в 20,5 гектара и участок «Европа» площадью в 6,25 гектара, – сообщил Жантас Оспан.

Предусмотрено создание не просто прогулочной зоны, а многофункционального пространства. На территории планируют разместить тепличный комплекс и климатрон для выращивания и адаптации растений, водоемы, фонтанный комплекс, смотровую башню, амфитеатры, детские и спортивные площадки, скейтпарк и памп-трек. Также будут пешеходные зоны, сады, рекреационные территории и парковки.

– Общий срок осуществления проекта – 84 месяца. Из них полгода отведено на проектирование, 18 месяцев – на строи­тельство, еще 60 месяцев – на гарантийный период эксплуатации и технического обслуживания со стороны компании-заст­ройщика. Формат ГЧП позволит прив­лечь частные инвестиции, распределить бюджетные расходы на несколько лет, передать часть строительных и эксплуата­ционных рисков частному партнеру, обеспечить последующее техническое обслуживание парка, – пояснил эксперт.

Ожидается, что создание нового парка позволит увеличить площадь зеленых насаждений в городе, улучшить экологичес­кую и микроклиматическую ситуацию, а также создать современное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и семейного досуга. Кроме того, проект предполагает формирование условий для научной и практической работы по адаптации растений к климатическим условиям Атырау. В перспективе дендро­парк станет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и сферы услуг, а также повышению инвестиционной и туристической привлекательности областного центра.

Следует отметить, что впервые идея соз­дания дендропарка местными властями была озвучена в 2023 году. Тогда началась работа по научному обоснованию проек­та, которую провел Республиканский институт ботаники и фитоинтродукции.