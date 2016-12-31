​Не быть мокрой курицей в год Петуха!

Свежий выпуск
517
Астрологическая служба "КП"

Овен

В Год Петуха Ваше руно может стать по-настоящему золотым. Но для этого потребуется некоторая доля упрямства. Именно решительности ждет от Овнов Петух в 2017 году. Но во всем нужно знать меру. Если вам повстречаются новые ворота, постарайтесь держать себя в руках. Обязательно побывайте на выставке ЭКСПО в Астане. Этот год благоволит путешественникам.


Рак

Год Огненного Петуха для вас открывает как возможности, так и новые испытания. Желание провоцировать судьбу не покинет большинство Раков в 2017 году. При этом там, где нужно проявить себя, вы будете пятиться назад. Преодолейте свои страхи, действуйте более решительно. Но и не забывайте о здравом смысле. А главное – опасайтесь стать пешкой в чужой игре.


Весы

Чужие Петухи всегда поют краше своего, а потому Весам не стоит заслушиваться. Тем более что собственной рассудительности в мыслях и взвешеннос­ти в поступках вам не занимать. Да и гирьки в кармане внушают уверенность, пусть недоброжелатели даже не суются. Ну и, конечно, в 2017 году не рекомендуется обвешивать.


Козерог

Гуляя до первых петухов, Козероги в новом году умудрятся и все важные дела сделать, и провести интересно время. Год хорош для путешествий, но желательно по Казахстану. Петух не любит выходить далеко за ограду. Для творческих людей это время поиска, для бизнесменов – благотворительности. Важно в новом году действовать четко, на опережение, и тогда вы легко добьетесь заоблачных высот и твердой почвы под ногами.


Телец

Для Тельцов год будет удачным, если они не простоят в своем стойле весь год. Нужно что-то менять в жизни. Энергичный Год Петуха требует по-настоящему бойцовского характера. Нужно сказать свое решительное «МУ» окружающему миру. Но следует опасаться соблазнов и искусов. Петух всех выведет на чистую воду.


Лев

Львы в новом году вступят в решительное противостояние с бойцовым Петухом. Кукареканье будет часто перекрывать ваш решительный рык. Поэтому не перегните палку, иначе долго придется выяснять, что грива круче, чем распущенный петушиный хвост! Лучше это время потратить с пользой. Да и соғым, наверное, пора уже заготовить. Какой же Лев без мяса.


Скорпион

Ловите своего Петуха как птицу счастья за хвост. Но не расточайте себя направо и налево, а главное – не играйте в азартные игры с судьбой. С друзьями будьте приветливы, а для недругов в подходящий момент у вас найдется острое слово. Главное же, цените мир и согласие вокруг. Не расточайте яд понапрасну.


Водолей

Водолеям не привыкать лить воду на свою мельницу, а значит, они будут и с мукой, и с хлебом, и с обедом. А что еще нужно, чтобы прельстить Петуха? Правильно, зрелища! Поэтому для всех энергичных людей это будет год интересный и насыщенный. Однако не стоит забывать о своих насущных делах. И главное – не плюйте в колодец…


Близнецы

Близнецы начнут год, как уже бывало, перетягивая одеяло с одной своей половины на другую. Пока не вспомнят о своей настоя­щей второй половинке, которая давно уже ждет внимания. Как Петуху ячменное зернышко дороже всех жемчугов, так и Вам семья должна стать дороже всех земных благ. Символ года – домашняя птица, которая не любит столичной суеты и политики.


Дева

Выше нос. Не нужно быть мокрой курицей, тем более в Год Петуха! Скромной и хозяйственной Деве не повредит чаще чистить перышки и выходить в свет из своего курятника. Мир существует не только в доме, но и снаружи, причем там он гораздо больше. Күздік по осени считают, так что у вас практически весь год впереди!


Стрелец

Стрельцу, и без того боевому знаку, в Год Петуха нужно взять себя в руки. Не нужно распускать стрелы направо и налево. Можно ненароком сразить символ года, а это выйдет дороже красно­книжной дрофы-красотки. Немного терпения и старания, и все у вас получится. Это время, когда лучше всего завести новое хобби или активизироваться в бизнесе.


Рыбы

Не ждите золотых яиц от Петуха. У вас больше шансов стать золотой рыбкой. Конечно, для этого следует приложить немало усилий, но зато, когда все получится, символ года достойно наградит ваши старания. Впрочем, вы и сами будете в состоянии осчастливить окружающих исполнением их желаний.

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Нацелены на рост и развитие
Вместо зеленых зон расширяются парковки
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Осуществить мечту поможет государство
Равнение на «Келешек мектептері»
Медпомощь становится оперативнее
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Бесплатные кружки на грани закрытия
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Медпомощь становится оперативнее
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Переселение с юга на север
Каникулы-каникулы – веселая пора!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]