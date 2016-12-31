Овен



В Год Петуха Ваше руно может стать по-настоящему золотым. Но для этого потребуется некоторая доля упрямства. Именно решительности ждет от Овнов Петух в 2017 году. Но во всем нужно знать меру. Если вам повстречаются новые ворота, постарайтесь держать себя в руках. Обязательно побывайте на выставке ЭКСПО в Астане. Этот год благоволит путешественникам.

Рак

Год Огненного Петуха для вас открывает как возможности, так и новые испытания. Желание провоцировать судьбу не покинет большинство Раков в 2017 году. При этом там, где нужно проявить себя, вы будете пятиться назад. Преодолейте свои страхи, действуйте более решительно. Но и не забывайте о здравом смысле. А главное – опасайтесь стать пешкой в чужой игре.

Весы

Чужие Петухи всегда поют краше своего, а потому Весам не стоит заслушиваться. Тем более что собственной рассудительности в мыслях и взвешеннос­ти в поступках вам не занимать. Да и гирьки в кармане внушают уверенность, пусть недоброжелатели даже не суются. Ну и, конечно, в 2017 году не рекомендуется обвешивать.

Козерог

Гуляя до первых петухов, Козероги в новом году умудрятся и все важные дела сделать, и провести интересно время. Год хорош для путешествий, но желательно по Казахстану. Петух не любит выходить далеко за ограду. Для творческих людей это время поиска, для бизнесменов – благотворительности. Важно в новом году действовать четко, на опережение, и тогда вы легко добьетесь заоблачных высот и твердой почвы под ногами.

Телец

Для Тельцов год будет удачным, если они не простоят в своем стойле весь год. Нужно что-то менять в жизни. Энергичный Год Петуха требует по-настоящему бойцовского характера. Нужно сказать свое решительное «МУ» окружающему миру. Но следует опасаться соблазнов и искусов. Петух всех выведет на чистую воду.

Лев

Львы в новом году вступят в решительное противостояние с бойцовым Петухом. Кукареканье будет часто перекрывать ваш решительный рык. Поэтому не перегните палку, иначе долго придется выяснять, что грива круче, чем распущенный петушиный хвост! Лучше это время потратить с пользой. Да и соғым, наверное, пора уже заготовить. Какой же Лев без мяса.

Скорпион

Ловите своего Петуха как птицу счастья за хвост. Но не расточайте себя направо и налево, а главное – не играйте в азартные игры с судьбой. С друзьями будьте приветливы, а для недругов в подходящий момент у вас найдется острое слово. Главное же, цените мир и согласие вокруг. Не расточайте яд понапрасну.

Водолей

Водолеям не привыкать лить воду на свою мельницу, а значит, они будут и с мукой, и с хлебом, и с обедом. А что еще нужно, чтобы прельстить Петуха? Правильно, зрелища! Поэтому для всех энергичных людей это будет год интересный и насыщенный. Однако не стоит забывать о своих насущных делах. И главное – не плюйте в колодец…

Близнецы

Близнецы начнут год, как уже бывало, перетягивая одеяло с одной своей половины на другую. Пока не вспомнят о своей настоя­щей второй половинке, которая давно уже ждет внимания. Как Петуху ячменное зернышко дороже всех жемчугов, так и Вам семья должна стать дороже всех земных благ. Символ года – домашняя птица, которая не любит столичной суеты и политики.

Дева

Выше нос. Не нужно быть мокрой курицей, тем более в Год Петуха! Скромной и хозяйственной Деве не повредит чаще чистить перышки и выходить в свет из своего курятника. Мир существует не только в доме, но и снаружи, причем там он гораздо больше. Күздік по осени считают, так что у вас практически весь год впереди!

Стрелец

Стрельцу, и без того боевому знаку, в Год Петуха нужно взять себя в руки. Не нужно распускать стрелы направо и налево. Можно ненароком сразить символ года, а это выйдет дороже красно­книжной дрофы-красотки. Немного терпения и старания, и все у вас получится. Это время, когда лучше всего завести новое хобби или активизироваться в бизнесе.

Рыбы

Не ждите золотых яиц от Петуха. У вас больше шансов стать золотой рыбкой. Конечно, для этого следует приложить немало усилий, но зато, когда все получится, символ года достойно наградит ваши старания. Впрочем, вы и сами будете в состоянии осчастливить окружающих исполнением их желаний.