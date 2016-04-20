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​Не быть сторонним наблюдателем
Алибек КАРАТАЕВ, руководитель отдела по воспитательной работе и молодежной политике Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова

Это открытый призыв ко всему мировому сообществу о необходимости обуздать ядерную угрозу, предотвратить опасность войны, которая нависла над всем человечеством. Наш Президент призвал к активным миротворческим действиям всех политиков, лидеров стран, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков.

В основу Манифеста заложен алгоритм четких действий для согласованной, целенаправленной работы мирового сообщества по обеспечению ядерной безопасности. Это действительно ключевой вопрос современности – создание на основе специального международного права Ареалов Мира на планете. Другой актуальной задачи сейчас просто нет, поскольку география военных конфликтов из года в год расширяется, усиливаются террористические вылазки, а договор о нераспространении смертоносного ядерного оружия не выполняет своего предназначения.

В этой ситуации нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что оружие массового уничтожения может оказаться в руках безответственных политиков, а еще хуже – террористов. Поэтому призыв к благоразумию, здравому смыслу, который исходит от Казахстана, был с воодушевлением принят мировой общественностью. Манифест нацеливает на решительные действия. Закончилось время, когда можно быть просто сторонним наблюдателем. Сегодня важно помнить, что бездействие может развязать руки тем, кто умышленно пытается отравлять международную ситуацию вирусом войн и конфликтов, чтобы иметь от этого свою выгоду. Но все это может легко перерасти в глобальную катастрофу, в которой победителей просто не будет.

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