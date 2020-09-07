Не быть сторонними наблюдателями

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Расул Жумалы, политолог, член Национального совета общественного доверия

Одним из ключевых моментов Послания является реформа всей системы государственного управления, которая давно назрела. Главная задача – повернуть государственную службу лицом к народу, преодолеть анахронизмы, мешающие двигаться вровень с цивилизованным миром. Отличие нынешнего Послания заключается в том, что в нем было мало декларативных, амбициозных задач, малопонятных для обычного человека. Президент не раз открыто говорил о том, что не надо кормить людей обещаниями роста различных показателей. Людям нужны обычные вещи – хорошие дороги, качественное образование и медицина. Отрадно, что 90% речи Касым-Жомарта Токаева было акцентировано на первоочередных нуждах общества и его граждан.

Обозначая задачи о повышении конкурентоспособности, о раскрытии потенциала молодых предпринимателей, о поддержке молодых семей, Президент предложил конкретные механизмы и действия со стороны государства по их реализации. Думаю, что каждый гражданин страны нашел в этом Послании то, что волнует его больше всего – вопросы ведения собственного бизнеса, развития фермерского хозяйства, качества образования и медицины, обретения собственного жилья.

Озвучивание большинства воп­росов, волнующих общество, свидетельствует о том, что «наверху» серьезно и внимательно мониторят общественные настроения, результаты социологических исследований.

Не секрет, что у государственного аппарата есть большой соб­лазн работать по старинке, по инерции, по системе, которая вырабатывалась годами. Президент не раз говорил, что реформы порой наталкиваются на серьезное сопротивление внутри бюрократического аппарата. Поэтому успех реформ будет зависеть и от активности со стороны общества, когда граждане принимают деятельное участие в общественных процессах, а не являются пассивными наблюдателями. Сейчас такие возможности имеются в лице тех же общественных советов, можно поднимать вопросы в социальных сетях. В нынешней ситуации обществу важно наблюдать, как госаппарат и чиновники будут работать в новых условиях. Члены НСОД, политологи не раз озвучивали предложения о необходимости внедрения системы мониторинга и контроля реализациии положений Послания.

Пандемия показала неэффективность государственного управления во многих сферах жизнедеятельности общества, и в Послании Президента были четко расставлены приоритеты по преодолению этих проблем. Глава государства говорил о благополучии простых людей, о возможнос­ти повышения качества жизни. Сегодня вперед вырвались страны, которые дают возможность развиваться своим гражданам, создают для всех одинаковые справедливые правила игры, когда каждый человек чувствует личную ответственность за благополучие своей улицы, города, страны. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что ранее реформы в нашей стране шли сверху, само общество в основной массе было пассивным. Государство дает сигнал, что не стоит уповать только на вертикаль власти, важна активность и самих граждан.

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