​Не чемпионы, но среди лучших

Айгуль Турысбекова, Алматы

По итогам трехдневных состязаний школьники из Казахстана заняли 38-е место из 80 команд своей возрастной категории в общемировом рейтинге VEX ROBOTICS 2017. Они оказались в одном ряду с представителями таких ведущих стран мира, как Китай, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Япония, США, Великобритания, Канада, Тайвань, Новая Зеландия.

Казахстанская команда обогнала россиян, занявших 71-е место. Всего же в чемпионате приняли участие порядка 20 тыс. учеников и студентов со всего мира. Казахстанская талант­ливая молодежь была приглашена на этот мировой смотр благодаря блестящей победе в крупнейшем в Европе фестивале по робототехнике в Москве «Робофест-2017», собравшем 5 000 учеников из 65 регионов России, Беларуси и Казахстана.

Команда в составе Армана Абакова, Бахтияра Темирова, Тамерлана Жармагамбетова, Ержана Кабды­кайырова, Жангира Сиранова, Дас­тана Кумара под руководством преподавателей Нурдаулета Дос­магамбета и Том Лум защитили честь своей страны в престижном международном интеллектуальном состязании и приобрели бесценный опыт.

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