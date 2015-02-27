Не числом, а умением Свежий выпуск 1437 Колонку подготовил Далелхан ШАХАНОВ

На полигоне Мунке около 300 военнослужащих в ежедневных тренировках отрабатывают одиночную подготовку и слаживание в звене подгруппы и группы. Саперы, гранатометчики и стрелки, входящие в состав одной спецгруппы, учатся слаженно работать, оперативно и качественно решать боевую задачу. Параллельно ведутся практические занятия по огневой подготовке с применением стрелкового оружия, гранатометов, боевых машин пехоты и метанию гранат.

Памяти Алии

В Семее прошел День памяти славной дочери казахского народа Алии Молдагуловой – в нынешнем году ей исполнилось бы 90 лет. В мероприятии приняли участие студенты военной кафедры ГМУ Семея, учащиеся колледжа права и бизнеса, факультета довузовской подготовки и мужского лицея «Жас Улан», военнослужащие Регионального командования «Восток».

Алия Молдагулова в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. На счету снайпера 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Присутствующим показали фильм, в котором отражен жизненный путь национальной героини и совершенный ею на поле боя подвиг. В исполнении военнослужащих РгК «Восток», народного хора ветеранов войны и труда, хора военной кафедры КазГЮИУ прозвучали песни «Земля Казахстана», «Снег на погонах», «Победа», «Алия», «Баллада о солдате», «Мать солдата», «Письмо из 45-го года», «Марш военной кафедры КазГЮИУ», «Марш студентов-воспитателей военной кафедры КазГЮИУ».

«Калашников» и солдатская каша

Гостями бригады морской пехоты стали актаусцы допризывного возраста. В день открытых дверей, приуроченный к 13-летию образования Регионального командования «Запад», в/;ч 25744 посетили ребята из военно-патриотических клубов города Актау.

Юношам показали образцы стрелкового оружия, имеющегося на вооружении морпехов, средства связи. Парни разбирали и собирали АК-74, а в специализированном стрелковом тире выполнили упражнения по стрельбе.

После этого ребятам довелось преодолеть полосу препятствий, на которой морские пехотинцы тренируются ежедневно. Приятным завершением дня, проведенного в бригаде морской пехоты, стал солдатский обед.

– Подобные мероприятия – хорошая возможность показать будущим защитникам Отечества важное значение армейской службы, – отметил командир бригады морской пехоты гвардии подполковник Ерболат Толыкбаев.





