Свежий выпуск
​Не дали замерзнуть
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Теплые слова в адрес полицейских автор написал на страничке в социальной сети : «Уважаемые сотрудники дорожной полиции, мы благодарим вас за содействие и спасение граждан Рес­публики Таджикистан. Мы сообщили об этом в посольство Республики Таджикистан в Казахстане…».

Поломка пассажирского автобуса, следовавшего по марш­руту Екатеринбург – Тараз, произошла в предпраздничные дни. Сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции ДВД старшиной полиции Асланом Бековым и старшим сержантом полиции Асхатом Уалиевым во время патрулирования на автодороге Астана – Петропавловск недалеко от Щучинска на обочине трассы был замечен пассажирский автобус. Как оказалось, у него произошла поломка двигателя, а в салоне находились 44 пассажира, все граждане Таджики­с­­тана, в том числе 8 женщин и 5 несовершеннолетних, а также 2 водителя – граждане Казахстана.

Стражи порядка оповестили спасательные службы и местные исполнительные органы, после чего находились на мес­те происшествия до прибытия спасателей, помогли эвакуировать пассажиров и отбуксировать автобус на ремонт.

«…Ваши действия – подтверж­дение тому, что Милосердие, Сострадание и Отзывчивость не просто слова, а черты казахстанского народа. Огромный вам рахмет», – пишет в завершение автор.

Сами полицейские отмечают, что просто выполняли свою повседневную работу: «По долгу службы приходится сталкиваться с разными случаями на дороге, помогать водителям и пассажирам, оказавшимся в трудной ситуации. Но, конечно, приятно, что наша работа не осталась незамеченной…», – говорят сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции. 

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