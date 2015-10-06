Не дать надеждам разбиться о рифы угроз 463 Галия МОВКЕБАЕВА, д. и. н., профессор кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ им. Аль-Фараби

Президент в своем выступлении охватил весь спектр важных международных вопросов, играющих структурообразующую роль в современной системе международных отношений: проблематика новых вызовов и угроз с упором на противодействие международному терроризму, проблема эрозии норм международного права, социальные вопросы и проблемы экологии, бедности, миграции, борьбы с глобальным экономическим кризисом и т. д.

«Лучшее, что мы можем сделать, – это не дать надеждам человечества разбиться о рифы современных угроз и вызовов. Казахстан готов приложить все усилия и ресурсы в дело глобального развития», – заявил Нурсултан Назарбаев.

Большой пласт выступления нашего Президента был посвящен проблеме безопасности и нераспространения ядерного оружия. Действительно, в международных военно-политических отношениях ключевое значение продолжает играть проблема поддержания стабильности и безопасности в мире, особенно на фоне прогрессирующего развития многополярного мира. В плане глобальных проблем безопасности на передний план выдвигается задача предотвращения возобновления в полном объеме гонки вооружений. Перспектива распространения ОМУ, особенно атомного, продолжает оставаться ключевой «осью» целого ряда конфликтов. Появление новых видов вооружений может разбалансировать ситуацию даже в тех регионах мира, где в последние десятилетия положение было относительно спокойным.

Актуальность проблемы распространения ОМУ и ракетного оружия стремительно возросла и в связи с обострением проблемы международного терроризма. Для сохранения режима ядерного нераспространения нужны решительные, радикальные и согласованные шаги всех заинтересованных держав и международных организаций по укреплению этого режима, его институтов и норм. Серьезным фактором, повышающим риск появления новых государств, обладающих ОМУ и средствами его доставки, является отсутствие эффективных систем их физической защиты и экспортного регулирования поставок товаров и технологии двойного применения, что приводит в ряде случаев к возможности их распространения. Недостаточное внимание уделялось до сих пор последствиям технологического прогресса и революционному развитию информационных технологий в контексте быстрого распространения знаний об ОМУ.

В настоящий момент назрела необходимость разработки интегрированной долгосрочной стратегии в области нераспространения, синтезирующей дипломатические, экономические и другие меры. В условиях усложнения системы международных отношений Организация Объединенных Наций должна принять во внимание изменения в современном мире и разрабатывать новые системные конфигурации, позволяющие вписаться в новую реальность.

Казахстан же готов ставить перед собой амбициозные задачи и активно участвовать в процессе принятия решений, осуществляя на практике идеи безопасности и миротворчества. В этом смысле наша страна является активным участником широкоформатного международного сотрудничества. Известны инициативы Республики Казахстан в области региональной и международной безопасности, ядерного нераспространения; в поддержке международных усилий по урегулированию ситуации в Афганистане и Ираке; предоставлении диалоговой площадки для урегулирования ситуации с иранской ядерной программой; в формировании условий для межнационального и межконфессионального диалога; в содействии решению проблем энергетической и транспортной безопасности.

Республика Казахстан предпринимает колоссальные усилия по созданию системы коллективной безопасности в Евразии, что позволило бы предотвратить появление одной доминирующей силы. Деятельность Казахстана в сфере безопасности отличается комплексным подходом в решении задач, обусловленных новыми вызовами и угрозами в области международной безопасности. Таких, как проблема международного терроризма и религиозного экстремизма, бедности, нелегальной миграции, и других.

Казахстан отказался от ядерного оружия, что позволяет ему активно участвовать в процессе урегулирования проблем ядерной безопасности. Решен вопрос об открытии Международного банка ядерного топлива, действующего под эгидой МАГАТЭ. На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нурсултан Назарбаев выдвинул идею о разработке Всеобщей декларации безъядерного мира. А на юбилейной сессии ГА ООН Президент РК сказал: «В год 70-летия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки призываю сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в ХХI веке». Беспрецедентной стала идея Президента о принятии Всеобщей декларации ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Актуальной является также инициатива о создании новых безъядерных зон в других регионах мира, в первую очередь на Ближнем Востоке.

Не менее перспективным выглядит участие Казахстана в разработке и заключении международного юридически обязывающего соглашения о предоставлении ядерными государствами гарантий безопасности странам, не обладающим ядерным оружием. И наконец, Казахстан может оказать значительное содействие осуществлению неотъемлемого права каждого государства – участника ДНЯО на использование атомной энергии в мирных целях, поддерживая многосторонние подходы к ядерному топливному циклу через развитие сети международных центров по обогащению урана. В том числе посредством размещения на своей территории международного банка ядерного топлива.

Выступление Главы государства на юбилейной сессии Генеральной Ассамб­леи ООН – свидетельство того, что Республика Казахстан разрабатывает новые подходы в мировой политике, принципы и модели внешнеполитического поведения в трансформирующихся геополитических и геоэкономических условиях.



