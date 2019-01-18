Свежий выпуск
Не дай ему примерзнуть
Иран Макенов

В холодное время года авто­владельцы поднимают дворники, исходя из следующих ­соображений:

1. При постановке на кратко­временную (более 5 часов) стоянку в климатических условиях с высокой влажнос­тью и сильным ветром на лобовом стекле автомобиля может образоваться тонкий ледяной налет. Он может незаметно приморозить щетку. При посадке в автомобиль и включении стеклоочистителя его привод будет работать с перегрузкой для того, чтобы «оторвать» дворник от стекла. В этот момент возможен выход из строя предохранителя, обслуживающего очиститель. Худшим сценарием является перегорание двигателя.

2. При оставлении машины на длительное время (более 10 часов) возможны климатические осадки в виде снега, похолодания, оттепели с резким похолоданием и другие катаклизмы. Щетки может приморозить накрепко и занес­ти снегом. При очистке снега резиновые накладки легко повредить, что потребует их замены.

В теплое время года автолюбители поднимают щетки по другим причинам:

1. Чтобы над ними не скап­ливались грязь и листва, если автомобиль стоит под деревьями.

2. Чтобы равномерно омывалось лобовое стекло во время дождя, не оставалось специфических полос.

3. Некоторые автовладельцы таким образом имитируют, что авто находится под присмотром.

Если в спешке забыть, что стек­лоочистители подняты, и открыть капот, то можно повредить щетки, поцарапать капот и даже разбить лобовое стекло.

Поднятые дворники – прекрас­ный повод пошалить дворовым мальчишкам. Если на них установлены щетки, то это уже подобно призыву «Снимите нас!»

Если за ночь выпал заряд мок­рого снега и к утру подморозило, поднятие конструкции не предотвращает ее заклинивание застывшим льдом. Водители, полагая, что поднятая конструкция свободна, могут случайно включить очиститель, повредив его.

Считают также, что случайно опустить поднятый дворник могут не только шалуны и вандалы, но и крупные птицы, но, по нашему мнению, такое может случиться только в сельской местности, когда машина стоит в центре хоздвора, а рядом полно кур. А такие птицы, как вороны, сороки, голуби на дворники вряд ли позарятся. Так что для столицы и других городов этот вариант исключен.

Наш дворовый эксперт дядя Володя уверен, что поднятые дворники ослабляют пружины и со временем они не будут ­тесно прижимать щетки к стек­лу. Это означает, что и очистка стекла во время работы дворников будет некачественной. Возможно, он прав.

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