​Не деля на своих и чужих

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
фото автора из архива семьи Акимбаевых

В день нашего приезда к победителям областного конкурса «Мерейлі отбасы» Акимбаевым, которые живут в двухэтажном коттедже в мик­рорайоне «Болашак», главы семьи Серика Курмашевича не было дома. Как председателю общества инвалидов Акмолинской области и президенту корпоративного фонда «Буланды» ему часто приходится бывать в разъездах, а потому беседу с нами вела его жена Жанылган Абдуловна.

– В свое время муж поддержал мое желание взять на воспитание первого ребенка из неблагополучной семьи, который беспризорничал, а к нам домой его вместе с сестренкой привел сын Бауржан, – рассказывает она. – Сейчас Вячеслав Климентьев, который 16 лет воспитывался в нашей семье, живет в Макинске и, несмотря на свою инвалидность, не сидит без дела, по возможности трудится, сам себе зарабатывает на жизнь.

В 2000 году Акимбаевы написали письмо Саре Назарбаевой, в котором рассказали ей о своем желании создать семейный детский дом, прося поддержки, а годом позже они в ранге патронатной семьи взяли на воспитание первых двух ребят из детского приюта «Надежда». Один из них сейчас уже женат, а второй оканчивает Кокшетау­ский технический колледж.

– Сегодня большинство наших детей, став взрослыми, разъехались, обзавелись семьями или живут самостоятельно, – говорит Жанылган Абдуловна. – Если в детских домах их воспитанники живут до 18 лет, то наши дети – до 23–24 лет. Когда дело доходит до свадьбы, мы сами женим и выдаем их замуж, и сегодня адресная «география» нашей семьи значительно расширилась, мы пустили свои корни в Астане, Актобе, Семее, Экибас­тузе, Аягузе, живут наши дети в Аршалынском и Бурабайском районах. Недавно выдали одну нашу дочь, русскую по национальности, за парня-казаха, и свадьбу провели по национальному обычаю.

В беседе с нами Жанылган Абдуловна некоторых детей умышленно не называет поименно и пофамильно, они не любят этого и просят родителей таким образом не выделять их среди членов этой большой и дружной семьи.

– А мы с мужем никогда не делим детей на своих и чужих, как не делим и наших внуков, которых у нас сейчас 18, – говорит она. – Всех одинаково воспитываем в уважении к труду, привлекаем к работе по хозяйству, дочерей я учу шить, вязать, стирать, готовить пищу. Дети наши любят заниматься спортом. К примеру, один из наших сыновей – Анатолий Вездецкий очень любит қазақ күресі, он поляк по национальности, но про себя говорит: «Ұлтым поляк, қаным қазақ», то есть «По национальности я поляк, а кровь у меня казахская».

Сегодня с Акимбаевыми живут четверо усыновленных детей, за обеденный стол рядом с Жанылган Абдуловной сели два младших сына, Адильбек и Асылбек, которые родились в Жаксынском районе. Есть еще две дочери, одна еще учится в школе, а вторая выучилась в Кокшетау на парикмахера-визажиста и сейчас занята поиском работы, а параллельно ремонтом коттеджа, в котором эта большая семья проживает вот уже 9 лет.

– В свое время нам выделили его благодаря стараниям тогдашних акима области Альберта Рау и акима Буландынского района Ермека Нугманова, – говорит Жанылган Абдуловна. – Ремонт проводим своими силами, все участвуют в нем без исключения. Со своими трудностями мы привыкли справляться самостоятельно. К примеру, жилье для взрослых семейных детей покупаем сами. И конечно же, в дни праздников, семейных торжеств мы стараемся по возможности собраться и отметить их вместе.

Сегодня большая интернациональная семья Акимбаевых готовится представлять честь Акмолинской области в финале республиканского конкурса «Мерейлі отбасы». В свое время она удостаивалась звания народного героя за участие в телевизионном проекте КТК, а также диплома «Алтын жүрек», имеет почетный знак за открытие семейного детского дома, множество дипломов и благодарственных писем. А потому акмолинцы не без веских оснований рассчитывают на успех своих земляков и желают им удачи в Астане.

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