Не деньги, а «липа»

688
Даулет ТЛЕУБАЕВ, сотрудник 2-го департамента Генеральной прокуратуры РК
Согласно статистическим данным, за 9 месяцев текущего года по республике зарегистрировано 2 349 преступлений по статье 231 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), из них 338 дел направлено в суд (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1 153 преступления, из них в суд направлено 814 уголовных дел).
Генеральной прокуратурой проведен анализ, в ходе которого установлено, что наибольшее количество таких фактов зафиксировано в ­Алматы (1 376), Астане (404), Павлодарской (101), Карагандинской (89) и Восточно-Казахстанской областях (102).
Криминогенная обстановка в сфере защиты системы денежных знаков от преступных посягательств остается сложной, и низкая раскрываемость связана с высокой их латентностью (за короткий промежуток времени купюра может поменять владельца несколько раз). Фальшивомонетничество относится к числу преступ­лений, которым обычно свойственны тщательность подготовки и глубокая конспирация. Преступники всегда настороже и готовы при малейшей опасности прекратить на время криминальную деятельность.
Раскрытие таких преступлений во многом зависит от свое­временного информирования предпринимателями и работниками банковской системы об обнаружении поддельных купюр, незамедлительного реа­гирования правоохранительных органов на возникновение каждого очага фальшивых денег.
Как показал анализ, в большинстве случаев досудебное расследование проводилось по зарегистрированным в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по фактам подделки денежных купюр, при этом большая часть фальшивок выявляется в филиалах банков, обменных пунктах и отделениях почтовой связи, что свидетельствует о высоком качестве подделки, которое нельзя определить при визуальном осмотре при получении, к примеру, в магазинах, на рынках и так далее.
Следует отметить, что на распространение фальшивомонетничества оказывают влияние развитие и внедрение современных компьютерных технологий, доступность сложной полиграфической оргтехники. Преступления данного вида совершаются хорошо организованными и технически оснащенными группировками, превратившими этот вид криминальной деятельности в высокодоходный бизнес. По этой причине борьба с данным видом преступлений приобретает все более острый характер.
Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинствами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. К примеру, в Алматы изъято 142 поддельные банкноты номиналом 2 000 тенге, состоящие из 2 склеенных между собой частей, одна часть настоящая, а вторая – поддельная.
Следует отметить, что практически по всем фактам задержанные лица, у которых были изъяты фальшивые денежные средства, не знали о том, что предоставляют в качестве расчета фальшивые деньги. Из их пояснений следует, что фальшивые деньги ими были получены в магазинах, на рынках в качестве расчета либо при размене денег в общественных местах.
Несмотря на определенные сложности, правоохранительными органами ведется работа по выявлению не только сбытчиков, но и самих изготовителей фальшивых денег.
К примеру, в текущем году в результате проведенных сотрудниками Службы экономических расследований в Северо-Казахстанской области оперативно-розыскных мероприя­тий пресечена деятельность 2 лиц, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 2 тыс. тенге на территории Петропавловска.
Еще один пример. Службой экономических расследований департамента государственных доходов по Алматинской области пресечена деятельность преступной группы, которой был организован цех по изготовлению фальшивых денежных средств. Эта группа на протяжении 3 месяцев занималась изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег номиналом 2 000 тенге на территории ­Алматы и ­Алматинской области.
Аналогично при проведении комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований Жамбылской области установлен подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр номиналом 1 000 тенге. В настоящее время фальшивомонетчики, причастные к этому преступлению осуждены.
В Костанайской области вынесен обвинительный приговор в отношении 3 лиц, занимавшихся изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег номиналом 1 000 тенге.
Среди распространенных способов фальшивомонетничества можно выделить подделывание с помощью струйного принтера, поскольку именно этот метод считается наиболее простым и доступным. Качество принтеров данного типа постоянно улучшается, также они достаточно точно обеспечивают цветопередачу. В то же время при внимательном рассмотрении эти купюры легко отличимы от настоящих, к примеру, в подделках отсутствуют микропечать, другие микро­элементы, рисунок часто размыт, и бумага тоньше настоящей.
В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами полиции.
Одной из профилактических мер этого вида преступлений служит более широкое использование системы безналичного расчета путем применения банковских карт. Тем более что на сегодня многие торговые точки оснащены терминалами соответствующей платежной системы.
В целях предупреждения населения правоохранительными органами по вопросам фальшивомонетничества проводились «круглые столы», разрабатывались и раздавались брошюры, указанная тематика освещалась в средствах массовой информации.
Генеральной прокуратурой по результатам анализа направлено письмо в адрес Комитета государственных доходов Министерства финансов РК об активизации работы по раскрытию преступлений указанной категории.

