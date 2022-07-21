Не «диктуют», а разъясняют

В Кызылорде полицейские работают в особом режиме, обеспечивая безопасность детей.

«Во время летних каникул полицейские отделения ювенальной полиции совместно с участковыми инспекторами управления полиции города Кызылорды проводят профилактические рейды, работая в особом режиме, – рассказали в департаменте полиции Кызыл­ординской области. – С открытием сезона в городском парке культуры, в других местах, где очень многолюдно, ежедневно сотрудниками ювенальной полиции проводятся разъяснительные беседы с подростками и их родителями по соблюдению определенных правил безопас­ности. Цель этого – формирование навыков безопасного поведения школьников в летний период и понимание полной ответственности родителей за жизнь, здоровье и безопасность своих детей».

В пору каникул, да и в любой другой сезон меры личной безо­пасности детей должны быть постоянно в поле внимания именно родителей или ответственных за детей официально лиц, подчеркивают в департаменте полиции. Сотрудники полиции призывают взрос­лых неукоснительно соблюдать все меры предосторожности. Родители обязаны знакомить детей с правилами безопаснос­ти, следить за их соблюдением.

Особый пласт работы у полицейских в Кызылорде на реке. Напомним, город стоит на Сырдарье, и дети в жаркие дни идут купаться, не считаясь с тем, что делать это можно только на городском пляже да еще и под присмотром взрос­лых. Полицейским и спасателям приходится патрулировать побережье, чтобы не допустить купания вне установленных мест –это строго запрещено. В случае выявления таких фактов применяются административные меры в соответствии со статьей 364 КОАП РК – «Нарушение правил общего водопользования». И за то, что дети находятся без присмотра и подвергают себя опасности, родители понесут наказание.