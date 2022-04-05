В Кызылординской области уволили 112 школьных учителей, уличенных в использовании поддельных дипломов об окончании вуза.

«Эти люди на самом деле не имеют педагогических профессий и будут отвечать по закону за предоставление при трудоустройстве заведомо недействительных документов», – прокомментировала инцидент руководитель управления образования Кызылординской облас­ти Акзира Касымова на своей странице в соцсети. «С прошлого года мы начали работу по выявлению педагогов с фальшивыми дипломами, чтобы очис­тить кадровые ряды. Мы выявили 112 таких педагогов. Все они уволены. Дальнейшую их судьбу будут решать компетентные органы», – проинформировала она.

По словам Акзиры Касымовой, ради работы и более высокой зарплаты по итогам аттестации сотрудники в системе образования используют не только липовые дипломы, но и различные сертификаты, например, об окончании курсов или участии в мастер-классах, а также почетные грамоты различных уровней.

«Ежегодно в ходе аттестации педагогов мы выявляем случаи подделки документов, таких как сертификаты, грамоты в портфолио учителей, – сообщает Акзира Касымова. – Так, в январе – июне прошлого года аттестационная комиссия рассмотрела 863 документа, были выявлены следы подделок документов у 24 учителей. А с июля по декабрь прошлого года были рассмотрены 587 документов, 14 педагогов не смогли доказать их подлинность. Таким образом, надбавки к заработной плате им не были начислены и нам удалось тем самым избежать причинения ущерба государственному бюджету. Каждый из подобных фактов рассматривается на совещаниях по педагогической этике, и это все очень серьезно».

Руководитель управления образования также сказала о том, что из-за таких нарушителей закона страдает престиж учителя в современном обществе. По ее словам, они бросают тень на достоинство всех работников образования.

В полиции региона подтвердили, что в производстве находится целый список уголовных дел, связанных с изготовлением и использованием поддельных дипломов. По каждому факту идет расследование.

– По любому из этих документов нужны экспертизы, и они назначаются, расследования идут, – сообщили в пресс-службе управления полиции города Кызылорды.