"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана

В полиции Казахстана создадут Центр аналитики. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе рабочего визита в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По словам главы ведомства, в рамках функционирования Ситуационного центра МВД будет предусмотрена аналитика, которая позволит предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.

"ЕРАП и ЕРДР – это больше, как статистическая отчетность. Нам нужен аналитический центр по профилактике правонарушений и по управлению процессами. То есть, это нисколько для отчета, а чтобы мы могли оперативно воздействовать. Мы должны управлять процессами: работать не на статистику, а на людей", – констатировал Марат Ахметжанов.

Вниманию министра внутренних дел также было представлено новое программное обеспечение службы "102", направленное на улучшение качества приема, обработки сообщений и оперативное реагирование на обращения граждан.

"В целом криминогенная ситуация после январских событий стабилизирована. Сейчас наша основная задача – обеспечение высокого уровня общественной безопасности. МВД – многочисленный орган, который находится на передовом рубеже. Ежедневно мы имеем контакты с нашим населением. По нашим поступкам, по нашей работе в целом будут судить о государственной власти", – резюмировал министр внутренних дел.