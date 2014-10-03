Палата рассмотрела законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством РК
и Организацией Объединенных Наций о целевом фонде технического
сотрудничества". Основной целью документа является проведение 6–8 октября
2014 года в Астане "Глобального форума "электронного
правительства" Организации Объединенных Наций-2014".
Как отметил
вице-министр по инвестициями и развитию республики Аскар Жумагалиев, данный
форум считается главным мероприятием в мире в сфере
информационно-коммуникационных технологий. Форум призван популяризировать опыт
Казахстана по развитию "электронного правительства" как среди
развитых стран, так и среди развивающихся. Срок реализации соглашения – 4
месяца.
– В рамках
соглашения Казахстаном были внесены средства в размере 500 тысяч долларов. Со
стороны ООН будут обеспечены следующие мероприятия: наем координатора проекта,
определение экспертов в области "электронного правительства" с
определенным фокусированием на Smart Government, – сказал А. Жумагалиев.
В ходе обсуждения
документа сенатор Владимир Бобров задал А. Жумагалиеву вопрос о
целесообразности проведения данного форума. По его словам, руководством страны
задача развития "электронного правительства" поставлена еще 10 лет
назад. Однако, отметил сенатор, пока добиться значимых успехов в этой сфере нам
не удалось.
Депутата
поддержал председатель Сената. Не подвергая сомнению важность ратификации
законопроекта, тем не менее акцентировал внимание на поручении Главы
государства о сокращении расходов на многозатратные международные форумы и
проведении только таких мероприятий, которые приносят реальную пользу нашей
стране.
К. Токаев
отметил, что форум, о котором идет речь в рассматриваемом соглашении, нужно
провести с целью выявления проблем и поиска решений, а не для "победных
реляций".
– Презентации мы
научились делать, слов нет, мы можем очень хорошо показать любую работу
лазерными указками, развесить всякие таблицы, кино показать, а что на самом
деле? – сказал председатель Сената.
После оживленной
дискуссии депутаты ратифицировали данное соглашение.
Сенаторы также
ратифицировали Соглашение о создании Тюркской академии. Ратификация Соглашения
и дальнейшая его реализация положительно повлияют на развитие духовных связей
тюркских народов на основе общетюркских ценностей и достижений современной
тюркологической науки, а также сохранение этнокультурного наследия тюркских
народов в условиях глобализации. Местонахождением Тюркской академии является
город Астана.