Не для победных реляций

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
Палата рассмотрела законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций о целевом фонде технического сотрудничества". Основной целью документа является проведение 6–8 октября 2014 года в Астане "Глобального форума "электронного правительства" Организации Объединенных Наций-2014".  

Как отметил вице-министр по инвестициями и развитию республики Аскар Жумагалиев, данный форум считается главным мероприятием в мире в сфере информационно-коммуникационных технологий. Форум призван популяризировать опыт Казахстана по развитию "электронного правительства" как среди развитых стран, так и среди развивающихся. Срок реализации соглашения – 4 месяца.  

– В рамках соглашения Казахстаном были внесены средства в размере 500 тысяч долларов. Со стороны ООН будут обеспечены следующие мероприятия: наем координатора проекта, определение экспертов в области "электронного правительства" с определенным фокусированием на Smart Government, – сказал А. Жумагалиев.  

В ходе обсуждения документа сенатор Владимир Бобров задал А. Жумагалиеву вопрос о целесообразности проведения данного форума. По его словам, руководством страны задача развития "электронного правительства" поставлена еще 10 лет назад. Однако, отметил сенатор, пока добиться значимых успехов в этой сфере нам не удалось.  

Депутата поддержал председатель Сената. Не подвергая сомнению важность ратификации законопроекта, тем не менее акцентировал внимание на поручении Главы государства о сокращении расходов на многозатратные международные форумы и проведении только таких мероприятий, которые приносят реальную пользу нашей стране.  

К. Токаев отметил, что форум, о котором идет речь в рассматриваемом соглашении, нужно провести с целью выявления проблем и поиска решений, а не для "победных реляций".  
– Презентации мы научились делать, слов нет, мы можем очень хорошо показать любую работу лазерными указками, развесить всякие таблицы, кино показать, а что на самом деле? – сказал председатель Сената.   После оживленной дискуссии депутаты ратифицировали данное соглашение.

Сенаторы также ратифицировали Соглашение о создании Тюркской академии. Ратификация Соглашения и дальнейшая его реализация положительно повлияют на развитие духовных связей тюркских народов на основе общетюркских ценностей и достижений современной тюркологической науки, а также сохранение этнокультурного наследия тюркских народов в условиях глобализации. Местонахождением Тюркской академии является город Астана.

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