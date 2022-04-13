Тысячи долларов потратили фермеры СКО на покупку подержанной американской сельхозтехники John Deere и Case, но выйти на ней нынче в поле так и не смогли.

Новые импортные трактора и комбайны стоят еще дороже, фермеры хотели сэкономить, но не тут-то было.

– Возникают вопросы по таможенной очистке подержанной иностранной сельхозтехники, – отметил в палате предпринимателей Северо-Казахстанской области коммерческий директор компании-поставщика Techsystems Kft. Руслан Хасенов. – Таможенные органы не дают на это разрешение, заявляя: данные бренды являются интеллектуальной собственнос­тью, а потому, дескать, технику можно растаможить только с сог­ласия их владельцев. По этой причине в порту Клайпеды в настоя­щее время простаивают четыре наших трактора Case.

Подобная ситуация, считает ­поставщик, создана официальными дилерами производителей.

– Они просто хотят стать монополистами на рынке сельхозтехники, – утверждает Руслан Хасенов.

Его мнение разделяют североказахстанские фермеры. Представитель ТОО «Наследие Агро», например, отметил одну интерес­ную закономерность: отказы в использовании бренда и, соответственно, в таможенной очистке получают те фермеры, которые ранее как-то взаи­модействовали с казах­станским официальным дилером «Евразия групп», то есть на одну и ту же бэушную технику кто-то получает отказ, а кто-то одобрение.

Директору ТОО «Акселеу» Серику Малаеву, например, не повезло. Он до сих пор не может растаможить пусть не новую, но импорт­ную технику. Покупка трактора John Deere в Канаде обернулась для него судебной тяжбой на родине.

– С одной стороны, – говорит аграрий, – компания продает технику, а с другой – запрещает пользоваться.

Еще в октябре прошлого года предприниматель заключил договор на покупку подержанного трактора с официальным дилером в Канаде. Старый трактор обошелся фермеру в 280 тыс. долларов. Первый транш – 86 тыс. долларов – он сделал.

– В январе трактор пришел в Казахстан, – рассказывает Серик Малаев. – Сейчас он на складе временного хранения в Кокшетау. Четвертый месяц не можем растаможить его из-за того, что якобы использовали товарный знак без разрешения. Но у продавца есть разрешение, он является офи­циальным дилером. Мы заключили договор купли-продажи, а нам велят вернуть трактор.

Фирма ООО «Джон Дир Русь» является официальным право­обладателем товарного знака John Deere на территории ЕАЭС. Отказывая фермеру в использовании этого товарного знака, компания одновременно предлагает ему обратиться к казахстанскому официальному дилеру «Евразия групп», который поставляет только новую сельхозтехнику.

Члены комитета агропромышленного комплекса Северо-Казахстанской областной палаты предпринимателей усматривают в этом факте нарушение закона о конкуренции.