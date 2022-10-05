Свежий выпуск
Не домами, а микрорайонами
Жанар Мыктыбаева

В области Жетысу успешно решают проблему обеспечения населения доступным и качественным жильем: в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» здесь повсеместно строят целые микрорайоны.

В Алакольском районе до конца года планируют сдать три много­квартирных дома на сто квартир. При этом одну из многоэтажек введут на полгода раньше срока.

Долгожданное жилье получат очередники, число которых дос­тигло 1 519 человек. В основном это малообеспеченные граждане из социально уязвимых слоев населения. К сожалению, во время пандемии строительство жилья в районе было приостановлено, и за последние три года за счет государства не сдано ни одного жилого квадратного метра.

Теперь же проблема постепенно снимается, примером чему может служить новый микрорайон «Болашақ», где планируют справить новоселье сто жителей Ушарала – районного центра Алакольского района. Всего здесь построят девять современных многоэтажных домов: три по 60 и шесть – по 20 квартир.

Отметим, что несколько домов уже заселены, другие продолжают строить. Во дворе – детские и спортивные площадки, скамейки, песочницы для малышей. Конечно, это не может не радовать горожан. Микрорайон должен стать одним из красивейших и уютных уголков райцентра.

Гармонично вписывается в этот жилой массив и коттеджный городок, строящийся по госпрограмме «7–20–25». В современные коттеджи инвестировал средства местный предприниматель Асхат Слямов. Всего здесь будет 21 индивидуальный дом. 20 из них передадут очередникам в ипотеку, а один коттедж бизнесмен планирует подарить многодетной малообеспеченной семье.

Мы прошли на строительную площадку городка и ознакомились с ходом работ: практически завершена наружная отделка, остались внутренние отделочные работы, ведется благо­устройство дворов, рабочие кладут брусчатку, обустраивают дорожки. Все коттеджи имеют необходимые хозяйственные постройки. За счет государства к городку подведены инженерные коммуникации.

В Коксуском районе в очереди на жилье зарегистрировано 1 277 граждан, из них 1 044 – в райцентре, селе Балпык би. Сейчас здесь ведется строительство кредитного 60-квартирного жилого дома, состоящего из семи- и восьмиэтажных блоков. В нем будет 30 двухкомнатных и по 15 однокомнатных и трехкомнатных квартир. Объект возводится по программе «Нұрлы жер». На сегодня 439 жителей уже подтвердили свою платежеспособность, подготовив соответствующие документы.

По словам начальника участка Акиыка Ногая, отставаний от графика работ нет. Важно до наступления холодов завершить монолитные работы и кирпичную кладку. Зимой строители приступят к внутренней отделке. Параллельно жилой дом подключается к центральному отоплению.

На строительной площадке трудятся 40 человек, в основном это местные жители, но есть и из Талдыкоргана. Заработная плата достигает 400 тыс. тенге. Строительство многоквартирного дома, начатое в мае, планируется завершить в феврале следующего года.

В целом в области Жетысу за восемь месяцев текущего года объем строительных работ сос­тавил 56,1 млрд тенге, в экс­п­луатацию введено 116,6 тыс. кв. м жилья.

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