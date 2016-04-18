Подтверждением тому и широкая общест­венная международная реакция на опубликованный в рамках Саммита по ядерной безопасности Манифест «Мир. XXI век», который в очередной раз продемонстрировал последовательность Казахстана в деле укреп­ления глобального мира. В нем есть ответы на самые актуальные вопросы современности, главное – серьезное предупреждение о риске возникновения катастрофического конфликта, последствия которого станут апокалипсисом для нашей планеты.

Как справедливо отметил наш Лидер, «на XXI век все человечество возлагало надежду как на новую эру глобального сотрудничества. Но сегодня это может оказаться призрачным миражом. Миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война! Земная цивилизация пережила, по подсчетам ученых, свыше 15 тыс. войн, то есть по 3 войны на каждый год. В них погибли сотни миллионов людей, стирались с лица Земли города и страны, уничтожались культуры и цивилизации».

Верю, что политики не допустят повторения этих страшных времен, ведь люди рождены для мира, а не для войны. К этому и призывает Нурсултан Назарбаев.