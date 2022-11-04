Вопросы подготовки к проведению внеочередных выборов президента РК рассмотрели на специальном выездном семинаре-совещании, прошедшем в Таразе.

В мероприятии приняли участие члены избирательных комиссий региона, руководители местных исполнительных органов, представители полиции и прокуратуры, журналисты, а также международные наблюдатели ОБСЕ.

В настоящее время в регионе принимаются все необходимые меры по организации электорального процесса. Акцент сделан на его прозрачность, справедливость и честность. Для этого в первую очередь важно подготовить грамотный персонал, который сможет провести кампанию без нареканий и согласно букве закона.

Секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман рассказал, на что необходимо обратить внимание руководству областной территориальной избирательной комиссии в своей работе. Важно отработать четко, чтобы не допустить нештатных ситуаций.

На семинаре напомнили, что на участках в ходе голосования могут присутствовать только члены избирательной комиссии, наблюдатели, в число которых входят и доверенные лица кандидатов, представители СМИ, а также непосредственно избиратели. Причем избиратели в помещении находятся ровно столько, сколько нужно на то, чтобы проголосовать. Затем они обязаны покинуть помещение.

Председатель областной территориальной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов главной задачей для всех структурных подразделений определил обеспечение прозрачности выборного процесса и безопаснос­ти граждан.

На встрече были затронуты вопросы материально-технического оснащения избирательных участков, их физической доступности и создания соответствующих условий голосования для лиц с инвалидностью, обеспечения правопорядка в день выборов, охраны и доставки бюллетеней, осуществления надзора за соблюдением законности участниками электорального процесса, а также составления списков избирателей.

Со слов местных исполнительных органов, списки избирателей уже составлены и переданы участковым избирательным комиссиям. Начался процесс их уточнения.

– Вся работа строится согласно календарному плану, – отметила заместитель председателя областной территориальной избирательной комиссии Сара Мадиева. – В настоящее время идет подготовка членов избирательных комиссий. С 1 ноября мы стали обучать председателей, их замес­тителей и секретарей комиссий в областном центре. Затем работа продолжится в районах. Первый на очереди – Жуалынский. Параллельно проходит предвыборная агитация. Для этого определены места проведения встреч избирателей с кандидатами в президенты, как и агитстенды для плакатов. Их список опубликован в средствах массовой информации.

По окончании семинара-совещания секретарь ЦИК Мухтар Ерман посетил центр международных наблюдателей, размес­тившийся в здании одного из таразских вузов. Затем он побывал на избирательном участке № 50, где ознакомился с проводимой подготовительной работой, а также стал свидетелем семинара-тренинга для членов городских избирательных комиссий, прошедшего в формате ролевых игр с воспроизведением ситуаций, которые могут иметь место в день голосования.