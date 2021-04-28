Не доверяй и проверяй

Свежий выпуск
515
Александра Власова

Как сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов на ведомственном онлайн-брифинге, за 3 месяца текущего года органами внутренних дел зарегистрировано более 6 тыс. таких преступлений.

– С начала года реализуется программа по противодействию киберпреступлениям, в рамках которой осуществляются меры профилактического характера, в том числе взаимодействие с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн-платформами. Ежеквартально на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия Anti-fraud, Hi-tech, направленные на предупреждение и раскрытие киберпреступ­лений, – проинформировал представитель МВД.

Полицейский отметил, что для осуществления своей прес­тупной деятельности мошенники используют различные способы. К примеру, недавно была задержана жительница Жамбылской области, которая в Instagram размещала ложные объявления о продаже женской одежды. В настоящее время по данному факту уже установлено 40 потерпевших, расследование продолжается.

В Карагандинской же области в ходе расследования уголовного дела в отношении задержанного дополнительно выявлены 23 случая мошенничества, совершенные путем размещения в Интернете ложных объявлений по продаже автозапчастей. А в Северо-Казахстанской области задержан мошенник, совершивший 50 хищений путем оформления онлайн-кредитов с использованием копий документов граждан, объявления об утере которых он находил в социальных сетях.

Стоит также отметить, что большинство интернет-мошенничеств носят трансграничный характер, то есть злоумышленник совершает преступление в отношении того, кто находится в другом регионе, а порой и в другой стране. Кроме того, прес­тупники используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, в том числе доступа к аккаунтам, счетам с дальнейшим хищением денежных средств.

К примеру, зарегистрированы мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах граждан. Для блокирования незаконной операции предлагается уточнить данные пластиковой карты, в частности, номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне.

Также мошенники беспорядочно звонят либо направляют сообщения на абонентские номера и сообщают о проводимой компанией совместно с оператором связи акции, по результатам которой абонентский номер граж­данина является выигрышным. Выигрыш предлагается забрать из другого города либо перечис­лить стоимость его доставки на пластиковую карту. Так, в начале года был задержан житель города Павлодара, который, представляясь сотрудником ТОО «Samsung Electronics», сообщал о выигрыше ценного приза и требовал осущест­вить оплату за доставку приза в размере от 10 000 до 50 000 тенге. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 44 аналогичных преступлений.

– Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегайтесь финансовых схем без прозрачного источника дохода. Не устанавливайте на смартфон или компьютер приложения, функ­ционал которых вам неизвес­тен, и не переходите по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов, – подытожил заместитель начальника департамента.

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Сто способов отъема денег
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские Северо-Казахстанской области
Не игры, а издевательства
Кто виноват?
Молоко «в запое»
Суд и дело
Не хамите! Вас снимают…
Вспомним всех поименно...
Под крышей дома своего
Все начиналось с каравана
Чтобы помнили
Японский опыт – в наши школы
В ритме сердца
Не отказывайтесь от вакцины
Мягкая сила
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Бесспорный плюс для бизнеса
Друзья библиотеки
Японский опыт – в наши школы
Не отказывайтесь от вакцины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]