Не доверяй и проверяй

Как сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов на ведомственном онлайн-брифинге, за 3 месяца текущего года органами внутренних дел зарегистрировано более 6 тыс. таких преступлений.

– С начала года реализуется программа по противодействию киберпреступлениям, в рамках которой осуществляются меры профилактического характера, в том числе взаимодействие с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн-платформами. Ежеквартально на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия Anti-fraud, Hi-tech, направленные на предупреждение и раскрытие киберпреступ­лений, – проинформировал представитель МВД.

Полицейский отметил, что для осуществления своей прес­тупной деятельности мошенники используют различные способы. К примеру, недавно была задержана жительница Жамбылской области, которая в Instagram размещала ложные объявления о продаже женской одежды. В настоящее время по данному факту уже установлено 40 потерпевших, расследование продолжается.

В Карагандинской же области в ходе расследования уголовного дела в отношении задержанного дополнительно выявлены 23 случая мошенничества, совершенные путем размещения в Интернете ложных объявлений по продаже автозапчастей. А в Северо-Казахстанской области задержан мошенник, совершивший 50 хищений путем оформления онлайн-кредитов с использованием копий документов граждан, объявления об утере которых он находил в социальных сетях.

Стоит также отметить, что большинство интернет-мошенничеств носят трансграничный характер, то есть злоумышленник совершает преступление в отношении того, кто находится в другом регионе, а порой и в другой стране. Кроме того, прес­тупники используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, в том числе доступа к аккаунтам, счетам с дальнейшим хищением денежных средств.

К примеру, зарегистрированы мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах граждан. Для блокирования незаконной операции предлагается уточнить данные пластиковой карты, в частности, номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне.

Также мошенники беспорядочно звонят либо направляют сообщения на абонентские номера и сообщают о проводимой компанией совместно с оператором связи акции, по результатам которой абонентский номер граж­данина является выигрышным. Выигрыш предлагается забрать из другого города либо перечис­лить стоимость его доставки на пластиковую карту. Так, в начале года был задержан житель города Павлодара, который, представляясь сотрудником ТОО «Samsung Electronics», сообщал о выигрыше ценного приза и требовал осущест­вить оплату за доставку приза в размере от 10 000 до 50 000 тенге. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 44 аналогичных преступлений.

– Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегайтесь финансовых схем без прозрачного источника дохода. Не устанавливайте на смартфон или компьютер приложения, функ­ционал которых вам неизвес­тен, и не переходите по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов, – подытожил заместитель начальника департамента.