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Не довести до ЧС
Дастан Куттыбаев

По сравнению с началом июля количество тяжелобольных пациентов выросло в 2,1 раза. Около 1 тыс. инфицированных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. В ряде регионов уже в ближайшее время возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек.

– В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент, а также Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области. Система здравоохранения ряда регио­нов испытывает повышенную нагрузку. Отмечается низкая настороженность населения – мы перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В некоторых областях граж­дане с «красным» и «желтым» статусами продолжают посещать объекты. По «Ашык» уже выявлено более 23 тысяч таких посетителей, – сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой.

Между тем 65% суточной заболеваемости и летальности по республике приходится на города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганду. В этой связи решением Межведомственной комиссии утверждены дополнительные ограничительные меры в указанных регионах, которые вступят в силу со 2 августа.

– Будет приостановлена дея­тельность всех предприятий и организаций вне зависимос­ти от форм собственности, не участ­вующих в проекте «Ашык», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, сферы здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов и организаций жизнеобеспечения. Запрещено проведение массовых и семейных памятных мероприятий. Вне «Ашык» допускается деятельность промышленных предприя­тий, проведение строительных работ, оказание бесконтактных услуг. Деятельность организаций общественного питания разрешается только на доставку и вынос, – дополнил глава ведомства.

Учитывая миграцию населения в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Карагандинской областях, аналогичные меры по ужесточению карантинных мер будут приняты в приграничных районах: Нур-Султан (Бурабайский, Аршалынский, Целиноградский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский), Шымкент (Сайрамский, Толебийский), Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай).

По словам председателя правления НПП «Атамекен» Абылая Мырзахметова, действующие ограничения локдауном назвать нельзя.

– Безусловно, это ограничения. Пока же это «ограничения выходного дня». Но фактически с «Ашык» всем предпринимателям предоставляется возможность работать. В выходные бизнес, безусловно, несет потери, но полностью назвать эту ситуацию ЧС или локдауном нельзя. И правовых оснований для выплаты 42 500 пока нет. Понятно, что ограничения влияют на доходы. Тем не менее пять дней в неделю объекты бизнеса функционируют. Самое главное – это не долгосрочный тренд. Через неделю проанализируем, посмот­рим возможность работы, а в середине августа, если ситуация стабилизируется, будут приняты меры, – высказал свою точку зрения глава НПП «Атамекен».

Чтобы не довести ситуацию до чрезвычайной, министр здравоохранения РК Алексей Цой еще раз призвал всех к вакцинации, а также к соблюдению карантинных мер.

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