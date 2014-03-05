Не доводить до абсурда

Это событие сразу получило широкий резонанс и одобрительные отзывы среди бизнесменов. Лично я обрадовался, потому что в последнее время наблюдается нездоровая тенденция увеличения чиновничьего «бумагооборота». Я 20 лет занимаюсь бизнесом, и сейчас на моем рабочем столе различных бумаг в сто раз больше, чем раньше. К примеру, решение любого вопроса в разрешительной системе при оформлении земельного участка требует множества дублирующих друг друга документов, а это в свою очередь требует затраты уймы времени.

Частые проверки отвлекают руководителя от работы, парализуют ее, и в конечном счете это негативно отражается на деятельности всего трудового коллектива, а в нашем ТОО, с учетом дочерних предприятий, заняты 200 человек. Любая проверка, скажем, экологов или сотрудников санэпиднадзора сбивает налаженный ритм нашей работы на неделю при всем том, что мы законопослушные люди. Абсурда, на который так горазды некоторые наши чиновники, с лихвой хватает в проверках. К примеру, в сфере перевозок и строительства, которыми мы небезуспешно занимаемся. За 20 лет несколько раз отменялось, а через некоторое время стараниями чиновников какими-то способами вновь вводилось лицензирование наших автобусных рейсов и грузоперевозок в села района. Или взять проведение штукатурных работ и прокладку электропроводки, ведь на каждый вид таких работ снаружи и внутри здания, строящегося или ремонтируемого нами дома требуется отдельное разрешение. В итоге получается, что лицензия «сидит» на лицензии и лицензией «погоняет», а работа в это время стоит. Обидно!

Порой просто поражаешься тому, как умудряются контро­лирующие органы изыскивать новые способы и методы, которыми они всячески вторгаются в дела предпринимателей, отвлекая их от работы. К примеру, я определил земельный участок для строительства очередного производственного объекта и намерен, как полагается, его оформить. Но мне говорят: «Нет, дорогой, давай сначала объявим аукцион, быть может, на него захотят претендовать другие желающие!» А их, я уверен и точно знаю, нет и в ближайшее время не предвидится. Ну не абсурд ли это? А что касается оформления земельного участка в свое пользование, то оно вместо отводимых ранее трех месяцев, как правило, длится не менее полугода. Так что ограничение Главой государства этого срока до 30 дней – это очень правильное и полезное решение!

Павел КЕЛЬМ, директор ТОО «Рейн», председатель совета предпринимателей Зерендинского района, Акмолинская область