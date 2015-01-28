Не доводя до крайних мер Свежий выпуск 747 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

фото пресс-службы «Степногорск водоканал»

Отключение квартир таких неплательщиков от подачи услуг обычно особого эффекта не дает – должники самовольно открывают вентиль, ничуть не опасаясь штрафных санкций за подобное самоуправство. Исковые заявления от поставщиков услуг удовлетворяются в суде, но оплачивают долги единицы. А других рычагов воздействия на сегодня, увы, пока нет. Между тем долги отдельных злостных неплательщиков уже переваливают за сотни тысяч тенге.

И вот радикальное средство в борьбе с неплательщиками найдено в «Степногорск водоканале» – это ограничение водоотведения.

Но сначала обратимся к цифрам и фактам. Задолженность несознательных степногорцев за потребление холодной воды и канализации составляет более 35,5 млн. тенге. Процент же сознательных потребителей, желающих погасить задолженность хотя бы в рассрочку, очень невысок. Так, в прошлом году было заключено всего 150 договоров на рассрочку на сумму порядка 6 млн. тенге. Число же исковых заявлений составило 125 на сумму порядка 8 млн. тенге. Оплачено же из них 78 исков на сумму чуть более 3 млн. тенге. Полный расчет, оплата огромных долгов, накопленных годами, по словам начальника участка водной инспекции «Степногорск водоканала» Ерлана Жунусова, происходит лишь в случае продажи потребителем своей собственности.

Собрав и проанализировав информацию об использовании устройств ограничения водоотведения, руководство «Степногорск водоканала» командировало специалиста водной инспекции Павла Кардашова в Самару для покупки необходимого прибора и прохождения обучения по его использованию. В комплект СОВ входят зонд с видеокамерами, который зачастую называют спускаемым аппаратом, пульт управления, источник питания, монитор, зарядное устройство, катушка и кабель питания, а также монитор. После проведения всех работ заглушка прочно фиксируется, и долж­ник уже не может должным образом пользоваться туалетом и ванной. Герметичность перекрытия составляет 90%, и снять заглушку можно только применив то же устройство.

Преимуществом системы «СОВ», а аналогов устройств по ограничению водоотведения немало, является переменный диаметр заглушки, что позволяет устанавливать ее в канализационный стояк без предварительной прочистки трубы. В числе плюсов – исключение заторов в стояке и других аварийных ситуаций при попытке самовольного устранения заг­лушки и то, что для ее установки нет необходимости отключения водоснабжения по стояку. И, конечно, немаловажными фактами являются отсутствие необходимости доступа в квартиру должника и то, что неплательщик не сможет сам разблокировать водоотвод, не разобрав полностью часть общего стояка.

Перекрытие канализации производится с крыши или чердака здания. Зонд вводят непосредственно в канализационный стояк и при помощи камер, зная номер квартиры и этаж, специалист определяет необходимый отвод стоков канализации в квартире неплательщика. Во время ограничения вода продолжает уходить в канализацию, но при этом более густая субстанция остается.

С ограничением водоотведения, возможно, в свою очередь станет бороться определенная категория потребителей, которая будет пытаться нарушить форму заглушки, при этом рис­куя нарушить целостность стояка и навлечь на себя штрафные санкции и гнев соседей. Но больший процент потребителей все же погасит задолженность, после чего водоснабжение будет возобновлено. При необходимости может быть составлен договор рассрочки погашения задолженности с обязательством соблюдения графика погашения для недопущения возобновления процесса отключения.

Ограничение работы канализации в квартирах должников сегодня уже получает широкое распространение. И действия поставщиков услуг проводятся в законодательном порядке, ведь прибор не перекрывает полностью водоотведение, а всего лишь его ограничивает. Но в «Степногорск водоканале» надеются, что, получив уведомление о предстоящем ограничении водоотведения, потребители все же изыщут средства и оплатят задолженность, не доводя дело до установки заглушки. Им необходимо понять, что растущая задолженность физических лиц негативно влияет на финансовое состояние предприятия. А это значит, что оказывается невозможным выполнение в полном объеме запланированных ремонтов, закуп оборудования, материалов, ГСМ и пр.

Почему, например, в Германии и Франции невозможно уйти от материальной ответственности в случае неоплаты коммунальных услуг? Потребитель там просто дисциплинирован, ведь при отсутствии оплаты в определенный срок поставщиком услуг начисляется немалая пеня, и платить приходится уже в двойном размере.