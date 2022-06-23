Статьи
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Жанат Сисекенова, Актобе

Давняя детская песенка полна мудрости. Следуя ее советам, мы сохраним любовь к братьям нашим меньшим.

Проблема бродячих собак по горячим следам была поднята в ходе недавнего выступления акима Актюбинской области Ондасына Уразалина в СЦК. Тема не сходит с повестки дня. По данным санитарной службы, в регионе 870 человек пострадали от нападения животных. При этом за пять месяцев не зарегист­рировано случаев заболевания бешенством среди людей, эпидемиологическая ситуация остается благополучной.

Известно и то, что, в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года, число обратившихся в лечебно-профилактические организации регио­на за антирабической помощью увеличилось на 18,2%. Из 870 человек именно собаками были «обижены» 705 актюбинцев.

– В соответствии с решением областного маслихата от 24 декабря 2021 года на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек из областного бюджета на этот год предусмотрено 51,8 миллио­на тенге. С 1 января по 2 марта, на момент вступления в силу Закона «Об ответственном обращении с животными», отловлено и уничтожено 3 792 бродячие собаки, в том числе в Актобе – 2 294. На данный момент освоено 9,8 миллиона тенге, – сообщил руководитель управления ветеринарии Кусаин Сарсембай.

Он также добавил, что со 2 марта ветеринарной станцией отловлены 754 собаки. На 13 июня была отловлена 31 собака. Данную задачу выполняют три группы собаководов.

Актуальную проблему поднимают и депутаты областного маслихата. После замечаний, которые высказывает население в адрес ветеринарных врачей и местной исполнительной власти, направлены письма мажилисменам и в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, но пока безрезультатно. Активную позицию занимают волонтеры и общественные организации, в их числе – «Қамқор» и «ЗООмама».

– Сейчас всюду идет травля зоозащитников, особенно пос­ле гибели мальчика. Но в чем наша вина? Необходимо донес­ти до общества, что именно важно сделать для уменьшения популяции бездомных хвостов. В первую очередь – биркование. Во вторую – стерилизация, она нейтрализует инстинкт размножения, сводит на нет агрессию. Животные не будут сбиваться в стаи. Как видим, отстрел не изменил картину, хотя из бюджета выделялись немалые суммы, – отмечает лидер группы «ЗООмама» Рабига Сисенгалиева.

Она и ее соратники подбирают бездомных собак в любом состоя­нии, запущенных, с увечьями, выхаживают их, при необходимости собирают деньги на лечение в клинике, затем находят для них новых хозяев. Госорганы не вызывают у общественников полного доверия. На их взгляд, госзаказ на содержание отловленных животных должны получать профессионалы.

– Общественное объединение – это не про зарабатывание денег. Хотим, чтобы у нас открылся государственный питомник, который будет прозрачно работать с волонтерами, – продолжила Рабига Сисенгалиева.

Частный приют временного содержания бездомных животных «Ника Актобе» работает уже десятый год. Он занимает четыре гектара. Здесь есть вольеры для содержания семидесяти собак, а также клетки для кошек. Строятся новые будки. Помимо этого есть несколько будок на улице.

– В приюте созданы все условия для животных. На входе мы регистрируем новых питомцев. Для стерилизации отведено просторное помещение. Есть специальная кухня, туалет и место для купания. Все коммуникации подведены, – знакомит со своим беспокойным хозяйством Миргали Калдыгулов.

Кинолог с 30-летним стажем при этом с пониманием относится к отлову и возможному уничтожению опасных четвероногих. Для него жизнь человека важнее. Во избежание крайних мер он призывает любителей животных чипировать своих питомцев, что, кстати, обходится совсем недорого.

Сотрудник областного дрессировочно-кинологического центра «Жулдыз» с пятилетним стажем Азат Ахунов дает советы, как предотвратить трагедию:

– В первую очередь человек должен обойти стаю собак. Даже мы, кинологи, имея опыт общения с разными породами, не рискуем проходить через толпу псин. Все эксперты уверены, нельзя гладить дворняжку – вы не знаете, какая она и чем заразна. Если хотите покормить, оставьте еду возле нее и уходите.

С начала года в Центр охраны материнства и детства Актобе обратилось около сотни детей, укушенных животными. Они сразу получают антирабическую вакцину от бешенства.

– Это не однократная прививка, доза рассчитывается по массе тела и выполняется на первые, четвертые и седьмые сутки. В течение 96 дней ребенок находится под наблюдением участкового врача и профильного департамента, – объяснил главный врач центра Ербол Джапахов.

Все, кто поделился своей прак­тикой, единодушны: как бы мы ни любили животных, не нужно терять бдительность при общении с ними. Собака изначально является хищником, потому не стоит нарушать границы, установленные природой. И будем нести ответственность за тех, кого приручили.

Популярное

Все
Труженик эпохи независимого Казахстана
Инициативы повышенной важности
По долгу службы и зову сердца
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Свежий взгляд на рутинную работу
Инструменты укрепления единства
Обитель искусства
Через тернии – к мечте стать полицейским
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Брал на дело, потратил на кудалык
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
В кумысном промысле душа необходима
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Съедают подчистую
Нас не слышат!
Мы убиваем их, они убивают нас
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Статьи
Свежий взгляд на рутинную работу
Статьи
Инициативы повышенной важности
Статьи
По долгу службы и зову сердца
Статьи
Труженик эпохи независимого Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]