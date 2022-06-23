«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»

Давняя детская песенка полна мудрости. Следуя ее советам, мы сохраним любовь к братьям нашим меньшим.

Проблема бродячих собак по горячим следам была поднята в ходе недавнего выступления акима Актюбинской области Ондасына Уразалина в СЦК. Тема не сходит с повестки дня. По данным санитарной службы, в регионе 870 человек пострадали от нападения животных. При этом за пять месяцев не зарегист­рировано случаев заболевания бешенством среди людей, эпидемиологическая ситуация остается благополучной.

Известно и то, что, в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года, число обратившихся в лечебно-профилактические организации регио­на за антирабической помощью увеличилось на 18,2%. Из 870 человек именно собаками были «обижены» 705 актюбинцев.

– В соответствии с решением областного маслихата от 24 декабря 2021 года на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек из областного бюджета на этот год предусмотрено 51,8 миллио­на тенге. С 1 января по 2 марта, на момент вступления в силу Закона «Об ответственном обращении с животными», отловлено и уничтожено 3 792 бродячие собаки, в том числе в Актобе – 2 294. На данный момент освоено 9,8 миллиона тенге, – сообщил руководитель управления ветеринарии Кусаин Сарсембай.

Он также добавил, что со 2 марта ветеринарной станцией отловлены 754 собаки. На 13 июня была отловлена 31 собака. Данную задачу выполняют три группы собаководов.

Актуальную проблему поднимают и депутаты областного маслихата. После замечаний, которые высказывает население в адрес ветеринарных врачей и местной исполнительной власти, направлены письма мажилисменам и в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, но пока безрезультатно. Активную позицию занимают волонтеры и общественные организации, в их числе – «Қамқор» и «ЗООмама».

– Сейчас всюду идет травля зоозащитников, особенно пос­ле гибели мальчика. Но в чем наша вина? Необходимо донес­ти до общества, что именно важно сделать для уменьшения популяции бездомных хвостов. В первую очередь – биркование. Во вторую – стерилизация, она нейтрализует инстинкт размножения, сводит на нет агрессию. Животные не будут сбиваться в стаи. Как видим, отстрел не изменил картину, хотя из бюджета выделялись немалые суммы, – отмечает лидер группы «ЗООмама» Рабига Сисенгалиева.

Она и ее соратники подбирают бездомных собак в любом состоя­нии, запущенных, с увечьями, выхаживают их, при необходимости собирают деньги на лечение в клинике, затем находят для них новых хозяев. Госорганы не вызывают у общественников полного доверия. На их взгляд, госзаказ на содержание отловленных животных должны получать профессионалы.

– Общественное объединение – это не про зарабатывание денег. Хотим, чтобы у нас открылся государственный питомник, который будет прозрачно работать с волонтерами, – продолжила Рабига Сисенгалиева.

Частный приют временного содержания бездомных животных «Ника Актобе» работает уже десятый год. Он занимает четыре гектара. Здесь есть вольеры для содержания семидесяти собак, а также клетки для кошек. Строятся новые будки. Помимо этого есть несколько будок на улице.

– В приюте созданы все условия для животных. На входе мы регистрируем новых питомцев. Для стерилизации отведено просторное помещение. Есть специальная кухня, туалет и место для купания. Все коммуникации подведены, – знакомит со своим беспокойным хозяйством Миргали Калдыгулов.

Кинолог с 30-летним стажем при этом с пониманием относится к отлову и возможному уничтожению опасных четвероногих. Для него жизнь человека важнее. Во избежание крайних мер он призывает любителей животных чипировать своих питомцев, что, кстати, обходится совсем недорого.

Сотрудник областного дрессировочно-кинологического центра «Жулдыз» с пятилетним стажем Азат Ахунов дает советы, как предотвратить трагедию:

– В первую очередь человек должен обойти стаю собак. Даже мы, кинологи, имея опыт общения с разными породами, не рискуем проходить через толпу псин. Все эксперты уверены, нельзя гладить дворняжку – вы не знаете, какая она и чем заразна. Если хотите покормить, оставьте еду возле нее и уходите.

С начала года в Центр охраны материнства и детства Актобе обратилось около сотни детей, укушенных животными. Они сразу получают антирабическую вакцину от бешенства.

– Это не однократная прививка, доза рассчитывается по массе тела и выполняется на первые, четвертые и седьмые сутки. В течение 96 дней ребенок находится под наблюдением участкового врача и профильного департамента, – объяснил главный врач центра Ербол Джапахов.

Все, кто поделился своей прак­тикой, единодушны: как бы мы ни любили животных, не нужно терять бдительность при общении с ними. Собака изначально является хищником, потому не стоит нарушать границы, установленные природой. И будем нести ответственность за тех, кого приручили.