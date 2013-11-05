Не дрогнула рука

Спорт

06В их активе две золотые медали в личных состязаниях и пять бронзовых наград – в командных. На высшую ступень пьедестала почета поднялись пистолетчик Владимир Исаченко из алматинской Школы высшего спортивного мастерства и винтовочник из Шымкента Юрий Юрков. Им обоим пришлось в финале бороться с сильнейшими представителями Поднебесной. И в самый ответственный момент не дрогнула рука наших ребят. Юрков опередил своего противника всего на 0,1 очка и стал чемпионом.

До последнего патрона шла борьба и у пистолетчиков. Исаченко два заключительных выстрела «положил» точно в «десятку», тогда как пули соперника попали в окружность «восьмерки». Заслуженная победа.

Кроме того, наши чемпионы проявили себя с положительной стороны в командных соревнованиях. Исаченко вместе с Вячеславом Подлесным и Сергеем Вохмяниным (оба выступают за Павлодарскую область) стали третьими в стрельбе на дистанции 25 м. А в поражении мишени на 50 м Вохмянина заменил Рашид Юнусметов из Шымкента, и трио казахстанцев вновь поднялось на третью ступень пьедестала почета.

Надо отметить, что победитель юниорского чемпионата мира 2002 года и занявший на Олимпиаде в Афинах-2004 шестое место Владимир Исаченко давненько не появлялся на подиуме международных соревнований. Хотя когда-то ему пророчили большое будущее. Но результаты пошли на спад. В чем причина?

– Самая большая загвоздка была в том, что в 2007 году уехал работать по контракту за рубеж мой личный тренер – двукратный призер Олимпийских игр Владимир Вохмянин. И дела у меня не заладились, – рассказал спортсмен. – Возникли также проблемы личного характера. Но вернулся Владимир Анатольевич – и сразу все пошло в гору. Он сумел настроить меня на рабочий лад. К тому же мне теперь не надо думать, где заработать деньги: помогают Школа высшего спортивного мастерства Алматы и спортивное общество «Динамо». Недавно я женился на Ольге Перевертовой, в прошлом известной волейболистке Казахстана. Она меня поддерживает во всем. Все это вкупе заставляет трудиться с полной отдачей сил. Постараюсь попасть на Олимпиаду 2016 года и показать в Рио-де-Жанейро все, на что способен.

Две «бронзы» у нашей команды винтовочников в составе Юрия Юркова (Шымкент), Юрия Пирекеева и Ратмира Миндекеева (оба – СШВСМ, Алматы). В другом упражнении Юркова сменил его земляк Александр Ермаков и «погоду» не испортил. Еще одна бронзовая награда досталась юниорам из Алматы в скорострельной стрельбе из пистолета (25 м). Третье место завоевали Егор Климов, Василий Скита и Андрей Пономарев.

Казахстанская сборная, выступая в неполном составе, заняла общекомандное четвертое место. А победителями стали представители Китая, на втором и третьем местах расположились, соответственно, стрелки Ирана и Индии.

Алим АНАПЬЯНОВ

