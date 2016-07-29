​Не-е, профессионалы

Профессионал в коллективе – это повод для зависти и нездоровых тенденций. Он, если обладает достаточной харизмой, может повести людей за собой. И завести их неизвестно куда. А если харизма маловата и профи – обыкновенный тихоня, все равно плохо. Сидит там в уголке себе на уме и, вместо того чтобы приносить делу побольше пользы, умело уклоняется от этого и наверняка втихомолку посмеивается.
Профессионалов следует опасаться и некоторым руководящим работникам. Тем вообще непросто, если поблизости такой «мастер»: с одной стороны – приходится беспокоиться о своем кресле, на которое потенциально претендует такой «специалист». Тут ухо держи востро, чуть оговорился, ошибся, не доработал, профессионал тут как тут со своими замечаниями, шефский авторитет подрывает. Не то что основная масса слабо разбирающихся и плохо понимающих толк в деле. Те-то не подведут и не будут посмеиваться, по крайней мере в открытую.
Так что безопаснее брать на работу родственников и знакомых, которые, хотя и могут оказаться несведущими чаще, чем бы хотелось, но предпочтительнее для дела, которым руководит такой вот босс. Здесь к тому же присутствуют и гуманитарно-социальные позывы – родным ведь нужно помогать, невзирая на их способности. Да, при этом приходится немного ущемлять этих самых профессионалов, которые тоже почему-то норовят пристроиться в «теплые» места, да еще и желают зарабатывать побольше и карьерно расти повыше. Ну что они туда-то лезут? Брали бы участки посложнее, а оклады – поменьше и преодолевали бы трудности, гордясь своим профессионализмом! Так нет, чуть что бегут туда, где их сразу подбирают, да еще и за побег платят больше. Ну какому начальнику такое приятно, а?
А если современных доводов маловато, обратимся к истории. Сколько раз народные ополчения громили профессиональные войска противника? Пальцев не хватит загибать. А то, что на полном серьезе всех кухарок предполагалось научить управлять государством, чем вам не довод? А ситуации, когда политически грамотный назначенец справлялся лучше неблагонадежного специалиста? Думаю, что после всех этих доводов использование непрофессионалов повсеместно видится едва ли не самым лучшим выходом из положения…
…Но когда дело касается серьезных вещей, то все мы отчего-то требуем, чтобы нашим здоровьем занимались профессиональные врачи, если попадаем в беду – выручали умелые спасатели, а криминал расследовали самые лучшие сыщики и так далее. В такие моменты почему-то сразу хочется довериться этим самым неприятным, но эффективно действующим мастерам своего дела, невзирая на их особенности. Вот парадокс-то!