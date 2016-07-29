​Не-е, профессионалы

Профессионал в коллективе – это повод для зависти и нездоровых тенденций. Он, если обладает достаточной харизмой, может повести людей за собой. И завести их неизвестно куда. А если харизма маловата и профи – обыкновенный тихоня, все равно плохо. Сидит там в уголке себе на уме и, вместо того чтобы приносить делу побольше пользы, умело уклоняется от этого и наверняка втихомолку посмеивается.

Профессионалов следует опасаться и некоторым руководящим работникам. Тем вообще непрос­то, если поблизости такой «мас­тер»: с одной стороны – приходится беспокоиться о своем кресле, на которое потенциально претендует такой «специалист». Тут ухо держи востро, чуть оговорился, ошибся, не доработал, профессионал тут как тут со своими замечания­ми, шефский авторитет подрывает. Не то что основная масса слабо разбирающихся и плохо понимаю­щих толк в деле. Те-то не подведут и не будут посмеиваться, по крайней мере в открытую.

Так что безопаснее брать на работу родственников и знакомых, которые, хотя и могут оказаться несведущими чаще, чем бы хотелось, но предпочтительнее для дела, которым руководит такой вот босс. Здесь к тому же присутствуют и гуманитарно-социальные позывы – родным ведь нужно помогать, невзирая на их способности. Да, при этом приходится немного ущемлять этих самых профессионалов, которые тоже почему-то норовят пристроиться в «теплые» места, да еще и желают зарабатывать побольше и карьерно расти повыше. Ну что они туда-то лезут? Брали бы участки посложнее, а оклады – поменьше и преодолевали бы трудности, гордясь своим профессио­нализмом! Так нет, чуть что бегут туда, где их сразу подбирают, да еще и за побег платят больше. Ну какому начальнику такое приятно, а?

А если современных доводов маловато, обратимся к истории. Сколько раз народные ополчения громили профессиональные войска противника? Пальцев не хватит загибать. А то, что на полном серьезе всех кухарок предполагалось научить управлять государством, чем вам не довод? А ситуа­ции, когда политически грамотный назначенец справлялся лучше неблагонадеж­ного специалис­та? Думаю, что после всех этих доводов использование непрофессионалов повсеместно видится едва ли не самым лучшим выходом из положения…

…Но когда дело касается серь­езных вещей, то все мы отчего-то требуем, чтобы нашим здоровь­ем занимались профессиональные врачи, если попадаем в беду – выручали умелые спасатели, а криминал расследовали самые лучшие сыщики и так далее. В такие моменты почему-то сразу хочется довериться этим самым неприятным, но эффективно дейст­вующим мастерам своего дела, невзирая на их особенности. Вот парадокс-то!