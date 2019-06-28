Не экшн, а опасная служба

«Казахстанская правда» уже рассказывала, как готовят к службе бойцов регионального командования «Шығыс» Нацгвардии («Пат­рулируй меня «нежно», 15 марта 2019 г.). На примере воинской час­ти 5518 в Усть-Каменогорске мы показали, насколько основательно солдат учат законодательству, навыкам первой медицинской помощи, приемам самообороны и рукопашного боя. Под руководством отцов-командиров бойцы проходят здесь настоящую школу мужества.

А с какими ситуациями они сталкиваются за пределами военчасти во время реальной службы на территории города? Как защищают безопасность и покой людей?

По статистике, только в одном Ульбинском районе гвардейцы ежедневно доставляют в отдел полиции по 10–15 хулиганов, дебоширов, подозреваемых в кражах и грабежах. По городу этот счет идет на десятки. При встрече с нарушителями на каждого из ребят могут напасть с ножом, заточкой или кастетом.

– Каждый день мы защищаем граждан от нарушителей и преступников, – рассказал командир взвода воинской части 5518 РгК «Шығыс» Ермек Уалиев. – Никто не занимается подсчетами, но ежемесячно наши патрульные помогают раскрыть по 15–20 преступлений. Так, недавно при обходе района возле боулинга патруль услышал крик. Бойцы бросились на голос к многоэтажке. Дверь в подъезд была закрыта на кодовый замок. Но они ее все-таки открыли, зашли. Оказалось, негодяй напал на женщину. Его задержали, передали полицейским. И пошли с дежурством дальше. Потом, уже в другом районе, они услышали, как кричал ребенок. Гвардейцы кинулись туда и увидели толпу подростков, избивавшую одного мальчика. Ребенок был в крови, у него отобрали велосипед. Всех хулиганов задержали, ими занялись полицейские, а мальчика передали его родителям.

Задача Нацгвардии – это совместная работа с полицией. Пат­рульно-постовая служба, или ППС, получает всю информацию, поступающую на пульт «102», и отрабатывает ориентировки в своих квадратах. Воры совершили кражу, выпившие посетители устроили в кафе погром, хулиганы затеяли драку… ППС-ники принимают по рации такие сигналы и немедленно направляются на место. Если нарушитель отказывается подчиниться, его предупреждают. Не реагирует – следуют силовые приемы и доставка в отдел полиции. Зачастую именно бойцы первыми останавливают преступников и защищают окружающих.

– Вспыхнул пожар, ребенок пропал – такие вызовы мы тоже принимаем, – рассказал гвардеец-рядовой Руслан Кискаяков. – Это не экшн, это реальная работа. Случаи с детьми вообще частые. Иногда они сами уходят, но бывало, что детей уводили. В такие моменты мы прочесываем каждый метр, включаем все внимание. Недавно поступила ориентировка, что на центральном проспекте потерялась 5-летняя девочка. Родители приехали за покупками и не уследили за ребенком. Я принял данные, запомнил, в каком месте это произошло. Через 15 минут нашел девочку, она была напугана, искала маму и папу. Конечно, ее сразу передали родным.

Рискуя собой

А еще гвардейцы не раз проявляли мужество, решительность и самообладание при спасении людей во время пожара. Героем одной истории в самом лучшем смысле слова стал командир взвода Ермек Уалиев. Во время дежурства в Ульбинском районе он увидел пожарные машины, заворачивающие на улицу 30-й Гвардейской дивизии. В задачи ППС входит в том числе помощь в эвакуации людей. Подъезд многоэтажки был в дыму, горела двушка. Пожарные открыли дверь, а за ней – стена огня, едкий дым. Офицер задержал дыхание и вместе с огнеборцами нырнул в дымовую завесу. В коридоре они с трудом разглядели лежащую без сознания женщину, вытащили ее. Пожарные дальше бросились доставать шланги с водой, а к Ермеку подошли соседи. «В квартире еще прикованная к постели 80-летняя пенсионерка», – рассказали они. Времени на раздумья не было, огонь разгорался с каждой секундой. Лейтенант вновь сделал глубокий вдох и шагнул в дым и пламя. В комнате он увидел бабушку, на ней уже горела одежда. Вытащить ее в одиночку, без помощи, было невозможно. Ермек выскочил на лестничную клетку, где его ждали солдаты. «Если задержать дыхание, сможем за несколько секунд вынести бабушку», – объяснил он ребятам. Это не было приказом. Каждый из бойцов мог отказаться, не рисковать жизнью. Но парни только сделали поглубже вдох, пониже пригнулись и шагнули вслед за командиром. Втроем они вытащили пенсионерку и тут же передали ее подоспевшей «скорой». Обе женщины в итоге остались живы.

Пока вытаскивали бабушку, Ермек все-таки глотнул дыма. Несколько дней ему пришлось провести на больничной койке.

– Мы потом навестили спасенную пожилую женщину, – рассказал офицер. – Оказалось, ее дочь была в нетрезвом состоянии, закурила и уснула с непотушенной сигаретой. Сама пенсионерка спастись не могла, потому что не ходила.

Все понимают: пока улицы казахстанских городов под присмотром патрулей правоохранительных органов, людям намного спокойней. В критических ситуациях все набирают номер «102» и надеются, что их защитят, спасут, им помогут. Так и есть: каждый день гвардейцы встают на сторону закона, рискуя здоровьем и даже жизнью. А ведь каждый из ребят – чей-то сын, брат, друг. Мамы, отправляя сыновей в ряды гвардии, надеются, что с ними ничего не случится. Ребята, выполняя свой конституционный долг, мечтают о встрече с любимой девушкой, строят планы на будущее. На счастливое будущее. И после демобилизации, по словам офицеров, они на всю жизнь сохраняют прививку мужества и отваги.