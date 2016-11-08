​Не фальшивка!

Мы обратились в Национальный банк с просьбой прокомментировать ситуацию и отсутствие подписи, обнаруженное внимательным человеком. В ответ на запрос газеты регулятор нам напомнил, что в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года исключено требование о наличии подписи председателя НБ РК на казах­станских тенге.

Поэтому сейчас в обращении находятся банкноты номиналом 1 000 тенге как с подписью, так и без подписи председателя НБ РК, являющиеся в остальном абсолютно идентичными. И те, и другие банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей! В случае возникновения вопросов и беспокойства можно обратиться в управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК.