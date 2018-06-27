Не фантастика, а реальная медицина

«Казахстанская правда» уже рассказывала об уникальном для Казахстана Центре роботизированной хирургии («Забудьте про скальпель», № 72 от 17 апреля 2018 года). Напомним: с марта в областном центре Восточного Казахстана приступили к проведению операций с помощью роботизированной системы Transenterix, представляющей собой симбиоз лапароскопической хирургии и роботизированного контроля управления инструментами. Возле операционного стола стоят только ассистенты, хирург осуществляет манипуляции дистанционно с помощью сенсорных «рук». Все движения отражены на мониторе в 3D, в разных проекциях.

За первую неделю под руководством известного итальянского хирурга-уролога профессора Стефано Джидаро в инновационном центре был выполнен ряд операций по удалению кист почек, аппенд­эктомия, холецистэктомия и другие. Сейчас, спустя 2,5 месяца, уровень готовности усть-каменогорских медиков поднялся настолько, что они смогли перейти к операциям высшей сложности. В том числе впервые в мире при помощи Senhance Transenterix в областном центре Восточного Казахстана провели удаление почки.

Как пояснил руководитель регионального управления здравоохранения Марат Шоранов, в мире известно более десятка модификаций роботизированных хирургических систем. Причем каждая значительно отличается от других и требует отдельного знания технологии.

– Понятно, что такие операции делают и на других роботах, но это абсолютно разные опыты, – дал комментарий руководитель управления. – Мы освоили технологию на роботе Senhance Transenterix, и это хорошая возможность расширить горизонты, выйти в мировое научное сообщество. Наши доктора достойно переняли эстафету у своих зарубежных коллег и широко применяют современное оборудование в своей хирургической практике. В центре провели 3 уникальные операции, одна из них – нефрэктомия, или удаление почки. По данным медицинской литературы, это первая такая операция с использованием технологии Senhance Transenterix. И она прошла в Усть-Каменогорске! Сейчас совместно с доктором Джидаро мы зафиксируем в научной публикации этот опыт. В последующем все специалисты, которые решат его развивать, обязаны будут ссылаться на наших авторов. Есть такое понятие – рейтинг цитируемости. Он будет повышаться, а значит, работать на нашу область, на Казахстан.

В крупнейшей в мире европейской ассоциации урологов EAU Стефано Джидаро известен как врач-новатор. Он – востребованный ментор, помогающий клиникам от США до Японии внедрять технологии с применением роботизированной аппаратуры. По словам профессора, с появлением в Усть-Каменогор­ске уникального центра местные врачи получили шанс освоить ряд урологичес­ких процедур первыми в мире.

– Урологические процедуры непростые, и я горд той работой, которую мы здесь вместе сделали, – рассказал доктор Джидаро. – Проведение первой в мире операции стало ключевым моментом и для меня как ментора, и для этой больницы, и для пациентов. Мы зафиксируем это в научной публикации. В дискуссиях с моими коллегами, которые стали мне друзьями, мы пришли к убеждению, что комбинация клинической и научной активности должна повысить качество лечения и дать эффект не только этой клинике, а всему здравоохранению.

В качестве автора научной пуб­ликации выступит коллектив усть-каменогорских врачей во главе с доктором Стефано Джидаро. По словам итальянского профессора, в серьезных научных трудах, помимо теоретической части, обязательно есть разделы, посвященные прак­тике и аналитическим обоб­щениям. Свою роль он видит в том, чтобы придать публикации правильную логическую структуру и выдержать критерии, предъявляемые ведущими научными изданиями.

– Чтобы выпустить научную статью, нужно сделать много описаний, получить много рецензий, пройти массу комиссий и оппонентов, – отметил руководитель управления здравоохранения Восточного Казахстана. – Это не однодневная задача. Процесс занимает в разных изданиях от 2–3 до 10–11 месяцев. И для нас большая честь сделать совместную работу с профессором Джидаро.

Еще до открытия центра аким Восточно-Казахстанской облас­ти Даниал Ахметов поставил перед местным здравоохранением задачу объединить в единую инновационную модель лечение, науку и образование. Как образно отметил Даниал Кенжетаевич, медицина из догоняющей должна перейти в качество опережающей. Для этого на базе 1-й городской больницы Усть-Каменогорска собрали лучшие научные разработки, оборудование, технологии и образовательные возможности. К примеру, входящий в центр симуляционный комплекс позволяет отрабатывать лапароскопические операции в режиме виртуальной реальности. Медики-резиденты могут совершенствовать любые навыки, начиная от захвата хирургического инструмента и до отделения органа. На мониторе видно место коагуляции, рукоятки передают тактильное ощущение ткани. Другими словами, комплекс соединяет науку с образованием и практикой.

В целом, по словам специалис­тов, восточноказахстанский Центр роботизированной хирургии стал уникальным не только для Центральной Азии, но и на всем пространстве от Урала до Владивостока. Робот позволяет делать экстренные и плановые операции в гинекологии, урологии, общей и торакальной хирургии. Причем так называемая академическая триада – соединение практики с наукой и образованием – дает долговременный эффект, позволяет транслировать опыт на другие клиники. Как подчерк­нул доктор Стефано Джидаро, он ощутил чувство гордости, когда в свой очередной приезд в Усть-Каменогорск увидел, каких результатов за короткое время достигли в центре.

– Доктор Ринат Муздыбаев полностью самостоятельно провел операцию нефрэктомию с использованием роботизированной хирургии, – отметил профессор. – Система Transenterix открывает огромные возможности, ее можно комбинировать с другими технологиями, в том числе с теми, которые только появляются. Скажем, с использованием флюоресцентного света, который, в отличие от обычной камеры, позволяет видеть большее, например, какие-то образования в слизистой. Сейчас мы продолжаем совершенствовать робота так, чтобы у хирургов была возможность работать инструментами величиной 3 миллиметра. Это устраняет риск патологий, вызываемых большими разрезами. Мы можем лечить не только различные заболевания, но еще исцелять детей. Все это стало возможным благодаря желанию и энергии руководства области и врачей. Конечно, мы поднимем уровень технологии и будем расширять ее применение.

К слову, пациентка, которой хирург-уролог Ринат Муздыбаев удалил почку лапароскопичес­ким методом, уже выписана. Хотя в центр она поступила в экстренном порядке с кровотечением.

– Почка имела кровоточащую опухоль, – дал комментарий хирург. – Мы подготовили пациент­ку и решили прооперировать именно с помощью робота, так как надо было минимизировать кровопотерю. Самый безопасный метод – лапароскопический. При этом мы полностью удалили орган с близлежащими тканями, чтобы в дальнейшем не было метастазов. Женщине в срок сняты швы, она благополучно выписана. Другой сложной операцией стала коррекция гидронефроза. Результаты также замечательные. В плане у нас в текущем году проведение сложнейшей операции простатэктомии. Мы уже провели консультацию со Стефано Джидаро, как настроить аппаратуру. Робот позволяет проникнуть в труднодоступные места, под любым градусом. Мы можем потратить на операцию меньше времени, но при этом повысить ее качество. Если сравнить обычную хирургию и роботизированную, это все равно что пересесть с велосипеда на продвинутый суперкар. Но главное, лапароскопические операции безопасны для пациента, сама система не позволяет нанести вред.

За первые два месяца работы в Центре роботизированной хирургии провели больше 40 оперативных вмешательств. В целом мощность операционной рассчитана на 500 случаев в год. Как отметил Марат Шоранов, в 2017 году обучение в лучших клиниках Италии и Германии прошли 4 врача. В нынешнем году планируется обучить гинекологов, хирургов, урологов и других специалистов.

– До конца года у нас будет 6–7 хирургов, оперирующих на этом оборудовании, – пояснил руководитель управления. – Это позволит максимально использовать весь потенциал. Для роботизированной хирургии очень важна командная работа, ведь хирург находится удаленно от операционного стола. Ассис­тенты должны четко понимать, кто что делает. Команда, которую мы направляли на обучение в Италию и Германию, включала, помимо докторов, и медицинских сестер. И сам факт, что в нашем центре уже проводятся сложнейшие вмешательства, свидетельствует, что коммуникации доктора и ассистентов в операционном зале хорошо налажены. Мы рассчитываем, что центр, созданный по инициа­тиве акима Даниала Ахметова и при поддержке Министерства здравоохранения, сделает Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан привлекательным с точки зрения медицинского туризма.

Показательно, что в рамках трехлетнего плана развития системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области идет работа по открытию в Аягозском и Зыряновском районах инсультных и кардиологических центров. Эти проекты реализуются на внебюджетные средства по программе «Туған жер». По прогнозу, качественная диагностика и лечение станут более доступными для 350 тыс. жителей отдаленных районов.