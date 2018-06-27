Не фантастика, а реальная медицина

«Казахстанская правда» уже рассказывала об уникальном для Казахстана Центре роботизированной хирургии («Забудьте про скальпель», № 72 от 17 апреля 2018 года). Напомним: с марта в областном центре Восточного Казахстана приступили к проведению операций с помощью роботизированной системы Transenterix, представляющей собой симбиоз лапароскопической хирургии и роботизированного контроля управления инструментами. Возле операционного стола стоят только ассистенты, хирург осуществляет манипуляции дистанционно с помощью сенсорных «рук». Все движения отражены на мониторе в 3D, в разных проекциях.
За первую неделю под руководством известного итальянского хирурга-уролога профессора Стефано Джидаро в инновационном центре был выполнен ряд операций по удалению кист почек, аппендэктомия, холецистэктомия и другие. Сейчас, спустя 2,5 месяца, уровень готовности усть-каменогорских медиков поднялся настолько, что они смогли перейти к операциям высшей сложности. В том числе впервые в мире при помощи Senhance Transenterix в областном центре Восточного Казахстана провели удаление почки.
Как пояснил руководитель регионального управления здравоохранения Марат Шоранов, в мире известно более десятка модификаций роботизированных хирургических систем. Причем каждая значительно отличается от других и требует отдельного знания технологии.
– Понятно, что такие операции делают и на других роботах, но это абсолютно разные опыты, – дал комментарий руководитель управления. – Мы освоили технологию на роботе Senhance Transenterix, и это хорошая возможность расширить горизонты, выйти в мировое научное сообщество. Наши доктора достойно переняли эстафету у своих зарубежных коллег и широко применяют современное оборудование в своей хирургической практике. В центре провели 3 уникальные операции, одна из них – нефрэктомия, или удаление почки. По данным медицинской литературы, это первая такая операция с использованием технологии Senhance Transenterix. И она прошла в Усть-Каменогорске! Сейчас совместно с доктором Джидаро мы зафиксируем в научной публикации этот опыт. В последующем все специалисты, которые решат его развивать, обязаны будут ссылаться на наших авторов. Есть такое понятие – рейтинг цитируемости. Он будет повышаться, а значит, работать на нашу область, на Казахстан.
В крупнейшей в мире европейской ассоциации урологов EAU Стефано Джидаро известен как врач-новатор. Он – востребованный ментор, помогающий клиникам от США до Японии внедрять технологии с применением роботизированной аппаратуры. По словам профессора, с появлением в Усть-Каменогорске уникального центра местные врачи получили шанс освоить ряд урологических процедур первыми в мире.
– Урологические процедуры непростые, и я горд той работой, которую мы здесь вместе сделали, – рассказал доктор Джидаро. – Проведение первой в мире операции стало ключевым моментом и для меня как ментора, и для этой больницы, и для пациентов. Мы зафиксируем это в научной публикации. В дискуссиях с моими коллегами, которые стали мне друзьями, мы пришли к убеждению, что комбинация клинической и научной активности должна повысить качество лечения и дать эффект не только этой клинике, а всему здравоохранению.
В качестве автора научной публикации выступит коллектив усть-каменогорских врачей во главе с доктором Стефано Джидаро. По словам итальянского профессора, в серьезных научных трудах, помимо теоретической части, обязательно есть разделы, посвященные практике и аналитическим обобщениям. Свою роль он видит в том, чтобы придать публикации правильную логическую структуру и выдержать критерии, предъявляемые ведущими научными изданиями.
– Чтобы выпустить научную статью, нужно сделать много описаний, получить много рецензий, пройти массу комиссий и оппонентов, – отметил руководитель управления здравоохранения Восточного Казахстана. – Это не однодневная задача. Процесс занимает в разных изданиях от 2–3 до 10–11 месяцев. И для нас большая честь сделать совместную работу с профессором Джидаро.
Еще до открытия центра аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поставил перед местным здравоохранением задачу объединить в единую инновационную модель лечение, науку и образование. Как образно отметил Даниал Кенжетаевич, медицина из догоняющей должна перейти в качество опережающей. Для этого на базе 1-й городской больницы Усть-Каменогорска собрали лучшие научные разработки, оборудование, технологии и образовательные возможности. К примеру, входящий в центр симуляционный комплекс позволяет отрабатывать лапароскопические операции в режиме виртуальной реальности. Медики-резиденты могут совершенствовать любые навыки, начиная от захвата хирургического инструмента и до отделения органа. На мониторе видно место коагуляции, рукоятки передают тактильное ощущение ткани. Другими словами, комплекс соединяет науку с образованием и практикой.
В целом, по словам специалистов, восточноказахстанский Центр роботизированной хирургии стал уникальным не только для Центральной Азии, но и на всем пространстве от Урала до Владивостока. Робот позволяет делать экстренные и плановые операции в гинекологии, урологии, общей и торакальной хирургии. Причем так называемая академическая триада – соединение практики с наукой и образованием – дает долговременный эффект, позволяет транслировать опыт на другие клиники. Как подчеркнул доктор Стефано Джидаро, он ощутил чувство гордости, когда в свой очередной приезд в Усть-Каменогорск увидел, каких результатов за короткое время достигли в центре.
– Доктор Ринат Муздыбаев полностью самостоятельно провел операцию нефрэктомию с использованием роботизированной хирургии, – отметил профессор. – Система Transenterix открывает огромные возможности, ее можно комбинировать с другими технологиями, в том числе с теми, которые только появляются. Скажем, с использованием флюоресцентного света, который, в отличие от обычной камеры, позволяет видеть большее, например, какие-то образования в слизистой. Сейчас мы продолжаем совершенствовать робота так, чтобы у хирургов была возможность работать инструментами величиной 3 миллиметра. Это устраняет риск патологий, вызываемых большими разрезами. Мы можем лечить не только различные заболевания, но еще исцелять детей. Все это стало возможным благодаря желанию и энергии руководства области и врачей. Конечно, мы поднимем уровень технологии и будем расширять ее применение.
К слову, пациентка, которой хирург-уролог Ринат Муздыбаев удалил почку лапароскопическим методом, уже выписана. Хотя в центр она поступила в экстренном порядке с кровотечением.
– Почка имела кровоточащую опухоль, – дал комментарий хирург. – Мы подготовили пациентку и решили прооперировать именно с помощью робота, так как надо было минимизировать кровопотерю. Самый безопасный метод – лапароскопический. При этом мы полностью удалили орган с близлежащими тканями, чтобы в дальнейшем не было метастазов. Женщине в срок сняты швы, она благополучно выписана. Другой сложной операцией стала коррекция гидронефроза. Результаты также замечательные. В плане у нас в текущем году проведение сложнейшей операции простатэктомии. Мы уже провели консультацию со Стефано Джидаро, как настроить аппаратуру. Робот позволяет проникнуть в труднодоступные места, под любым градусом. Мы можем потратить на операцию меньше времени, но при этом повысить ее качество. Если сравнить обычную хирургию и роботизированную, это все равно что пересесть с велосипеда на продвинутый суперкар. Но главное, лапароскопические операции безопасны для пациента, сама система не позволяет нанести вред.
За первые два месяца работы в Центре роботизированной хирургии провели больше 40 оперативных вмешательств. В целом мощность операционной рассчитана на 500 случаев в год. Как отметил Марат Шоранов, в 2017 году обучение в лучших клиниках Италии и Германии прошли 4 врача. В нынешнем году планируется обучить гинекологов, хирургов, урологов и других специалистов.
– До конца года у нас будет 6–7 хирургов, оперирующих на этом оборудовании, – пояснил руководитель управления. – Это позволит максимально использовать весь потенциал. Для роботизированной хирургии очень важна командная работа, ведь хирург находится удаленно от операционного стола. Ассистенты должны четко понимать, кто что делает. Команда, которую мы направляли на обучение в Италию и Германию, включала, помимо докторов, и медицинских сестер. И сам факт, что в нашем центре уже проводятся сложнейшие вмешательства, свидетельствует, что коммуникации доктора и ассистентов в операционном зале хорошо налажены. Мы рассчитываем, что центр, созданный по инициативе акима Даниала Ахметова и при поддержке Министерства здравоохранения, сделает Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан привлекательным с точки зрения медицинского туризма.
Показательно, что в рамках трехлетнего плана развития системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области идет работа по открытию в Аягозском и Зыряновском районах инсультных и кардиологических центров. Эти проекты реализуются на внебюджетные средства по программе «Туған жер». По прогнозу, качественная диагностика и лечение станут более доступными для 350 тыс. жителей отдаленных районов.