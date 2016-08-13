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​Не формальный вопрос
Наталия ПОРТНЯГИНА, Западно-Казахстанская область

По предварительным данным, озвученным заместителем руководителя областного управления образования Зауре Гумаровой на брифинге областного филиала Службы центральных коммуникаций, в нынешнем году контингент учащихся составит более 93 тыс. детей, из них около 11,5 тыс. сядут за парту впервые.

Из 387 государственных школ две средние будут реорганизованы в основные, две основные – получат статус начальных, и еще две основные станут среднеобразовательными. Как отметила спикер, изменения в сети школ происходят из-за миграции сельского населения. По той же причине в Сырымском и Теректинском районах в нынешнем году закроются две начальные школы. Текущий ремонт прошел во всех школах, а 12 будут капитально отремонтированы. В большинстве из них работы почти завершены. В целом строители работают в рамках запланированных графиков.

Сбор ребенка в первый класс, как правило, оборачивается потерей для семейного бюджета кругленькой пятизначной суммы. Потому хорошим подспорьем для малообеспеченных семей стала и акция «Дорога в школу», благодаря которой на сегодня материальную помощь уже получили свыше 1,5 тыс. детей из социально незащищенных семей на общую сумму почти 8 млн тенге. Наиболее активно и организованно акция проходит в Акжаикском, Казталовском и Сырымском районах области, где из года в год число спонсоров увеличивается.

Переход системы образования на обновленное содержание вынес на повестку дня еще один актуальный вопрос – обеспечение школьников учебниками.

– В текущем году на эти цели из местного бюджета выделено 775 миллионов тенге, которые пошли на приобретение 779 483 учебников. На сегодня 91% учебников уже доставлен до отделов образования, где идет их распределение по школам. Оставшаяся часть, а это в основном учебные пособия для первоклассников, согласно графику МОН будет доставлена из издательств в период с 15 по 20 августа, – заверила журналистов представитель управления образования. 

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