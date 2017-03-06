​Не гнаться за количеством, а стремиться к качеству

Расширенное заседание коллегии Минсельхоза под председательством заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова не ограничилось бравадными отчетами, были обсуждены и проблемы.

Первый вице-министр Кайрат Айтуганов доложил об итогах 2016-го и планах по реализации задач, вытекающих из Послания и новой Госпрограммы развития АПК на 2017–2021 годы, соглас­но которым аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики Казахстана. Выслушав положительные, на первый взгляд, цифры, Аскар Мырзахметов прошелся по отдельным слайдам док­лада. Так, отрапортовано, что на данный момент создано 157 кооперативов с охватом 15 тыс. личных подсобных хозяйств. На их базе организовано более 100 молокоприемных пунктов и 7 тыс. семейных откормплощадок. Для реализации данных мер в текущем году планируется направить 50 млрд тенге, за год местные власти вознамерились создать еще 410 СХК.

Однако мониторинг показал, что в погоне за числом в отдельных регионах кооперативы были созданы формально, на бумаге.

– Из 157 кооперативов 25% существуют де-юре, но они даже не приступали к работе, то есть созданы «для галочки», – возмутился Аскар Мырзахметов. – Мы видим, что не все регионы правильно к этому относятся. Какова средняя стоимость этих кооперативов, откуда взяты деньги, если в среднем на каждый нужно 50 миллионов тенге, а в прошлом году потрачено всего 400 миллионов?!

Заместитель Премьер-министра напомнил, что при обсуж­дении новой госпрограммы АПК была обеспечена прозрачность, были выслушаны все мнения, и теперь, когда программа принята, речь идет лишь об исполнении.

Кайрат Айтуганов в свою очередь сообщил, что в МСХ создан новый департамент по поддержке сельхозкооперации, и контроль за этим отныне будет жесткий.

Депутат Мажилиса Мурат Темиржанов поинтересовался, как определялись неэффективные субсидии: 11 их видов исключены, 39 претерпели изменения.

– Может, пора уже отказаться вообще от этого механизма? – спросил депутат, озвучив в качестве альтернативного предложения создание Агробанка.

На что Аскар Мырзахметов ответил: не нужно быть экспертом, чтобы отличить эффективные субсидии от неэффективных. Взять хотя бы откормплощадки: раньше субсидировались лишь крупные, свыше 3 тыс. откормочных мест, что лишало господдержки 90% из них. Пересмотр нормативов привел к увеличению охвата и, соответственно, производства.

При этом новые механизмы нацелены на конечный результат – урожайность, привес и загрузку перерабатывающих мощностей. Также предусмот­рена автоматизация: сегодня из 17 субсидий только по двум (племенное животноводство и удобрения) подается заявка через портал «электронного правительства», в текущем году к ним добавятся еще три, а в следующем – все остальные.

Вызвали вопросы и задачи по вводу в оборот орошаемых земель. Будет реконструирована 41 аварийная водохозяйственная система и гидротехничес­кое сооружение, построены 22 водохранилища, чтобы ввести в оборот более 600 тыс. га земель.

– Но все это в основном планируется по линии министерства. Что мешает самим акиматам в своем регионе планировать и проводить работы по вовлечению в оборот дополнительных орошаемых земель? Они ждут, когда мы придем и все сделаем? – обратился Аскар Мырзахметов к участникам коллегии. По его мнению, за год-два можно решить и проблему строи­тельства колодцев, а акиматы планируют их не больше 50 в год при таком огромном спросе.

Больной вопрос – агрохимия и семеноводство, без чего невозможно развивать растениеводство. На 2017 год при требуемой на поддержку семеноводства сумме в 8,5 млрд тенге акиматы закладывают всего 3,7 млрд.

– Мы говорим, что надо переходить на качество производимой продукции. Но его при большом объеме у нас нет, и по этой причине мы пока не конкурентоспособны, – сказал Аскар Мырзахметов. – В прошлом году мы собрали почти 24 миллиона тонн, а когда кинулись продавать, там львиная доля – некачественное зерно. Потому что сеем товарным зерном, где низкая репродукция. Это азы агротехнологии. И если мы хотим, помимо вала, получать еще и качество, то нужно в первую очередь решать вопросы семеноводства.