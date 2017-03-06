​Не гнаться за количеством, а стремиться к качеству

Расширенное заседание коллегии Минсельхоза под председательством заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова не ограничилось бравадными отчетами, были обсуждены и проблемы.
Первый вице-министр Кайрат Айтуганов доложил об итогах 2016-го и планах по реализации задач, вытекающих из Послания и новой Госпрограммы развития АПК на 2017–2021 годы, согласно которым аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики Казахстана. Выслушав положительные, на первый взгляд, цифры, Аскар Мырзахметов прошелся по отдельным слайдам доклада. Так, отрапортовано, что на данный момент создано 157 кооперативов с охватом 15 тыс. личных подсобных хозяйств. На их базе организовано более 100 молокоприемных пунктов и 7 тыс. семейных откормплощадок. Для реализации данных мер в текущем году планируется направить 50 млрд тенге, за год местные власти вознамерились создать еще 410 СХК.
Однако мониторинг показал, что в погоне за числом в отдельных регионах кооперативы были созданы формально, на бумаге.
– Из 157 кооперативов 25% существуют де-юре, но они даже не приступали к работе, то есть созданы «для галочки», – возмутился Аскар Мырзахметов. – Мы видим, что не все регионы правильно к этому относятся. Какова средняя стоимость этих кооперативов, откуда взяты деньги, если в среднем на каждый нужно 50 миллионов тенге, а в прошлом году потрачено всего 400 миллионов?!
Заместитель Премьер-министра напомнил, что при обсуждении новой госпрограммы АПК была обеспечена прозрачность, были выслушаны все мнения, и теперь, когда программа принята, речь идет лишь об исполнении.
Кайрат Айтуганов в свою очередь сообщил, что в МСХ создан новый департамент по поддержке сельхозкооперации, и контроль за этим отныне будет жесткий.
Депутат Мажилиса Мурат Темиржанов поинтересовался, как определялись неэффективные субсидии: 11 их видов исключены, 39 претерпели изменения.
– Может, пора уже отказаться вообще от этого механизма? – спросил депутат, озвучив в качестве альтернативного предложения создание Агробанка.
На что Аскар Мырзахметов ответил: не нужно быть экспертом, чтобы отличить эффективные субсидии от неэффективных. Взять хотя бы откормплощадки: раньше субсидировались лишь крупные, свыше 3 тыс. откормочных мест, что лишало господдержки 90% из них. Пересмотр нормативов привел к увеличению охвата и, соответственно, производства.
При этом новые механизмы нацелены на конечный результат – урожайность, привес и загрузку перерабатывающих мощностей. Также предусмотрена автоматизация: сегодня из 17 субсидий только по двум (племенное животноводство и удобрения) подается заявка через портал «электронного правительства», в текущем году к ним добавятся еще три, а в следующем – все остальные.
Вызвали вопросы и задачи по вводу в оборот орошаемых земель. Будет реконструирована 41 аварийная водохозяйственная система и гидротехническое сооружение, построены 22 водохранилища, чтобы ввести в оборот более 600 тыс. га земель.
– Но все это в основном планируется по линии министерства. Что мешает самим акиматам в своем регионе планировать и проводить работы по вовлечению в оборот дополнительных орошаемых земель? Они ждут, когда мы придем и все сделаем? – обратился Аскар Мырзахметов к участникам коллегии. По его мнению, за год-два можно решить и проблему строительства колодцев, а акиматы планируют их не больше 50 в год при таком огромном спросе.
Больной вопрос – агрохимия и семеноводство, без чего невозможно развивать растениеводство. На 2017 год при требуемой на поддержку семеноводства сумме в 8,5 млрд тенге акиматы закладывают всего 3,7 млрд.
– Мы говорим, что надо переходить на качество производимой продукции. Но его при большом объеме у нас нет, и по этой причине мы пока не конкурентоспособны, – сказал Аскар Мырзахметов. – В прошлом году мы собрали почти 24 миллиона тонн, а когда кинулись продавать, там львиная доля – некачественное зерно. Потому что сеем товарным зерном, где низкая репродукция. Это азы агротехнологии. И если мы хотим, помимо вала, получать еще и качество, то нужно в первую очередь решать вопросы семеноводства.