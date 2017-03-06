​Не гнаться за количеством, а стремиться к качеству

Свежий выпуск
429
Асель Муканова

Расширенное заседание коллегии Минсельхоза под председательством заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова не ограничилось бравадными отчетами, были обсуждены и проблемы.

Первый вице-министр Кайрат Айтуганов доложил об итогах 2016-го и планах по реализации задач, вытекающих из Послания и новой Госпрограммы развития АПК на 2017–2021 годы, соглас­но которым аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики Казахстана. Выслушав положительные, на первый взгляд, цифры, Аскар Мырзахметов прошелся по отдельным слайдам док­лада. Так, отрапортовано, что на данный момент создано 157 кооперативов с охватом 15 тыс. личных подсобных хозяйств. На их базе организовано более 100 молокоприемных пунктов и 7 тыс. семейных откормплощадок. Для реализации данных мер в текущем году планируется направить 50 млрд тенге, за год местные власти вознамерились создать еще 410 СХК.

Однако мониторинг показал, что в погоне за числом в отдельных регионах кооперативы были созданы формально, на бумаге.

– Из 157 кооперативов 25% существуют де-юре, но они даже не приступали к работе, то есть созданы «для галочки», – возмутился Аскар Мырзахметов. – Мы видим, что не все регионы правильно к этому относятся. Какова средняя стоимость этих кооперативов, откуда взяты деньги, если в среднем на каждый нужно 50 миллионов тенге, а в прошлом году потрачено всего 400 миллионов?!

Заместитель Премьер-министра напомнил, что при обсуж­дении новой госпрограммы АПК была обеспечена прозрачность, были выслушаны все мнения, и теперь, когда программа принята, речь идет лишь об исполнении.

Кайрат Айтуганов в свою очередь сообщил, что в МСХ создан новый департамент по поддержке сельхозкооперации, и контроль за этим отныне будет жесткий.

Депутат Мажилиса Мурат Темиржанов поинтересовался, как определялись неэффективные субсидии: 11 их видов исключены, 39 претерпели изменения.

– Может, пора уже отказаться вообще от этого механизма? – спросил депутат, озвучив в качестве альтернативного предложения создание Агробанка.

На что Аскар Мырзахметов ответил: не нужно быть экспертом, чтобы отличить эффективные субсидии от неэффективных. Взять хотя бы откормплощадки: раньше субсидировались лишь крупные, свыше 3 тыс. откормочных мест, что лишало господдержки 90% из них. Пересмотр нормативов привел к увеличению охвата и, соответственно, производства.

При этом новые механизмы нацелены на конечный результат – урожайность, привес и загрузку перерабатывающих мощностей. Также предусмот­рена автоматизация: сегодня из 17 субсидий только по двум (племенное животноводство и удобрения) подается заявка через портал «электронного правительства», в текущем году к ним добавятся еще три, а в следующем – все остальные.

Вызвали вопросы и задачи по вводу в оборот орошаемых земель. Будет реконструирована 41 аварийная водохозяйственная система и гидротехничес­кое сооружение, построены 22 водохранилища, чтобы ввести в оборот более 600 тыс. га земель.

– Но все это в основном планируется по линии министерства. Что мешает самим акиматам в своем регионе планировать и проводить работы по вовлечению в оборот дополнительных орошаемых земель? Они ждут, когда мы придем и все сделаем? – обратился Аскар Мырзахметов к участникам коллегии. По его мнению, за год-два можно решить и проблему строи­тельства колодцев, а акиматы планируют их не больше 50 в год при таком огромном спросе.

Больной вопрос – агрохимия и семеноводство, без чего невозможно развивать растениеводство. На 2017 год при требуемой на поддержку семеноводства сумме в 8,5 млрд тенге акиматы закладывают всего 3,7 млрд.

– Мы говорим, что надо переходить на качество производимой продукции. Но его при большом объеме у нас нет, и по этой причине мы пока не конкурентоспособны, – сказал Аскар Мырзахметов. – В прошлом году мы собрали почти 24 миллиона тонн, а когда кинулись продавать, там львиная доля – некачественное зерно. Потому что сеем товарным зерном, где низкая репродукция. Это азы агротехнологии. И если мы хотим, помимо вала, получать еще и качество, то нужно в первую очередь решать вопросы семеноводства. 

Популярное

Все
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Вспоминая Александра Руденко
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Международная выставка голубей в Шымкенте собрала порядка трехсот голубеводов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Необычный портрет Достоевского появился в семейском музее.
На одном из строительных объектов Талдыкоргана погибли двое рабочих 1994 и 1999 годов рождения.
Попалась на сетке. Москитной
По дорогам земным и трассам воздушным
Куда смотрит акимат?
О рисе, хлопке и соляных бурях
Мальчик скончался при падении футбольных ворот в Астане
Лучший мед из первых рук
Бублик проиграл Хуркачу на старте турнира в Торонто
В коррупции подозревают замакима ЗКО
Автодорогу "Ушарал-Достык" обещают достроить до конца года
Тайник с оружием
Акцию "Стоп, вандал" поддержали казахстанские спортсмены в Астане
Прозрачность и учет
В срок и без халтуры
«Актобе» приблизился к «Астане»
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Пряности из Афганистана привезут на выставку в Астане
Проблему аварийных школ Кызылординская область решит лишь в 2025 году
Назначен председатель Комитета госинспекции в АПК МСХ РК
МИД РК через загранучреждения начал принимать заявки от этнических казахов в рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас»
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
В день футбольного матча "Астана - Динамо Загреб" продлят работу общественного транспорта
Казахстан планирует увеличить экспорт продукции машиностроения почти в 3 раза
Массовое отравление детей в Карагандинской области: спецпрокуроры возбудили уголовное дело
Не факт, что даже к 2026 году сельские жители Северо-Казахстанской области смогут получить доступ к надежному водоснабжению
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Смаилов провел встречу с премьером Грузии
На двух остановках по пр. Республики временно не будут останавливаться автобусы в Астане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Прозрачность и учет
По дорогам земным и трассам воздушным
В срок и без халтуры
Тайник с оружием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]