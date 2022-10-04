"Не готов убивать": российский рэпер Walkie покончил с собой из-за мобилизации

Краснодарский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой. Его тело нашли около многоэтажки на улице Конгрессной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 93.ru.

Ивану было 27 лет. Перед смертью он записал видеообращение, которое опубликовал в своем телеграм-канале. В нем он рассказал, что не хочет быть мобилизованным. Иван Петунин объяснил, что не готов убивать за какие бы то ни было идеалы.

У молодого человека была отсрочка из-за того, что он находился на лечении в диспансере. Однако он уверен, что частичная мобилизация в ближайшее время может превратиться в полную.

В полночь перед смертью Иван выпустил новый альбом — Walk Out Boy 3. Он предложил послушать этот альбом, а также другие его песни, которые он записал за время своей рэп-карьеры: «Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком».