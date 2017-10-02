​Не грипповать!

По данным Всемирной организации здравоохранения, в предстоящий осенне-зимний сезон актуальны будут 3 штамма вируса: A (H1N1) – Мичиган, А (H3N2) – Гонконг и B – Брисбен.

– Все эти штаммы заложены в сертифицированные ВОЗ вакцины, – отметил Главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин. – И у нас в стране будет использоваться в текущем году вакцина российского производства «Гриппол плюс» – она также сертифицирована ВОЗ, кроме того, ее качество подтверждено Национальным центром экспертизы лекарственных средств.

По его словам, в страну поступило уже 2 млн доз вакцины, из них полтора миллиона закуплено на средства из республиканского бюджета на сумму свыше 1 млрд 200 млн тенге. И 500 тыс. доз – по запросу работодателей и для вакцинации на средства самого населения.

Как показало проведенное исследование иммунологического статуса казахстанцев, 20% населения не имеют иммунитета именно к этим штаммам гриппа. Поэтому перед Минздравом стоит задача вакцинировать за счет государства не менее 10% населения страны. Это в первую очередь часто болеющие дети, люди, страдающие хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болеющие сахарным диабетом, а также медицинские работники и беременные женщины на 2-м и 3-м месяцах беременности.

Жандарбек Бекшин напомнил, что лечение как от гриппа, так и от его осложнений ложится тяжелым бременем и на государство, и на самих граждан, поэтому и ставится задача предупредить заболевание. Затраты, которые несет здравоохранение на амбулаторного больного гриппом, составляют порядка 20 тыс. тенге и затраты на стационарного больного доходят до 150 тыс. – такие цифры привел главный санврач.

Традиционно сезон заболеваемости гриппом начинается со второй половины декабря в южных областях, со второй половины января – в северных. Исключением стал прошлый год, когда эпидсезон пришелся на первые числа ноября. Доктора советуют в первую очередь спасаться лимонами, гранатами, киви, отварами лекарственных трав, чес­ноком и луком, а также следить за гигиеной рук. Подготовлены все прививочные пункты, проведена работа с контингентом, бригадами вакцинаторов. Вице-министр здравоохранения Алексей Цой и Жандарбек Бекшин решили личным примером подвигнуть казахстанцев на вакцинацию в столичной поликлинике № 9 – вакцину против гриппа им ввели на глазах присутствующих журналистов и телеоператоров.

Отмечено, что стоимость вакцины в платных кабинетах будет варьироваться в различных регионах от 2 000 до 3 500 тенге.