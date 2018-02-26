​Не гуляй с ружьем!

Автомобиль «ВАЗ-21213» сот­рудники правоохранительных органов остановили на трассе возле населенного пункта Маятас в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. 35-летний водитель заметно занервничал, и было от чего. При досмотре машины полицейские изъяли охотничье ружье 16 калибра и 47 патронов 16 калибра. Зачем мужчина перевозил весь этот арсенал и откуда он у него, внятного ответа так и не последовало.

По данному факту сейчас проводится досудебное расследование. Оно возбужденно по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена судебно-баллистическая экспертиза. По информации руководителя управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозовой, полицейские намерены выяснить происхождение изъятого ружья, а также не проходило ли оно по какому-нибудь уголовному делу. Полицейские напоминают, что незаконное ношение и использование оружия преследуются в соответствии с законом.