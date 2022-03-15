В столице разыграли Кубок президента Федерации волейбола ветеранов Республики Казахстан.

В соревнованиях приняли участие 10 мужских команд из Нур-Султана, Семея, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Возраст участников турнира был от 60 лет и старше. Все они – люди разных профессий, но объединяет их общая любовь к волейболу, который для них не просто один из видов спорта или обычная игра, а непосредственный образ жизни.

Как отметил президент Федерации волейбола ветеранов РК Асет Адильхан, главная цель соревнований – популяризация волейбола, здорового образа жизни и, конечно же, спортивного долголетия. При этом на традициях, заложенных ветеранами волейбола, подрастает молодое поколение, развивается массовый и детский спорт.

– За те 4 года, что существует федерация, у нас сформировалась сборная Казахстана по волейболу среди ветеранов, которая участвует во многих международных турнирах. С нами тренируются и дети, они приобре­тают необходимые навыки, которые им пригодятся как на спортивной площадке, так и в жизни. Кстати, это и прямое исполнение поручения нашего Президента о развитии массового и детского спорта. Возраст участников говорит о том, что у наших спортсменов большое спортивное долголетие. Думаю, это хороший стимул для подрастающего поколения, – отметил Дюсенбай Турганов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также президент казахстанской Федерации параволейбола, сыгравший в сос­таве команды от Атыраус­кой области.

Отметим, что отличная техника, высокое мастерство и воля к победе, которые продемонстрировали команды, гарантировали яркие эмоции и небывалые накалы страстей как среди участников, так и их болельщиков.

По итогам двух соревновательных дней победителем турнира стала команда из Алматинской области, второе место завоевала дружина из Восточно-Казахстанской области, а третье поделили спортсмены-ветераны из Актюбинской и Павлодарской областей.