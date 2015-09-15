Не искажать сущность НПМ

Свежий выпуск
406
Ольга ЛЬВОВА
Как «должностное лицо, ответственное за координацию деятельности участников НПМ и обеспечение их необходимого потенциала и профессиональных знаний», он обратил внимание на необходимость недискриминационного подхода в их работе. По сообщению пресс-службы омбудсмена, А. Шакиров информировал о прошедшем с участием представителей государственных органов 3 сентября 2015 года заседании Координационного совета НПМ. На нем обсуждались итоги ряда специальных посещений в рамках НПМ в отношении отдельных лиц, в которых не подтвердились факты пыток.
Автор обращения указал на то, что участники заседания «пришли к единодушному выводу о том, что содержащиеся в прессе и жалобах сообщения о имевших место пытках в отношении Козлова В. И. не подтвердились, в том числе на основе его же показаний». Аналогичный результат впоследствии был и по итогам мониторинга в отношении Е. Нарымбаева – «сообщения в средствах массовой информации и поступившие жалобы вновь не нашли своего подтверждения».
Члены Координационного совета – известные правозащитники – были едины во мнении, что в деятельности НПМ, отвечающей требованиям международного права, должна обеспечиваться открытость по отношению к обществу, но его цели и задачи несовместимы с какой-либо политизацией.
«В работе НПМ недопустимо необоснованное выделение определенной группы лиц, на положение которых обращается приоритетное внимание в ущерб другим. Деструктивные попытки втянуть НПМ в различного рода несвойственную ему деятельность могут иметь далеко идущие негативные последствия, в том числе для тех лиц, которые злоупотребляют возложенным на них общественным доверием. Диспропорциональное внимание к отдельным заключенным уже вызывает негативную реакцию у большинства лиц, содержащихся в учреждениях», – указал А. Шакиров в направленном документе.
В связи с этим казахстанский омбудсмен сообщил, что в целях обеспечения эффективности работы будут пресекаться любые попытки исказить сущность НПМ.

Популярное

Все
Житель Кызылорды украл пять кальянов в ночном клубе
В Кызылорде предприниматели заявляют, что им не дают работать фискальные органы
Такая «натура» совсем ни к чему
Соединяет берега седой паромщик
Указы Главы государства
Дресс-код раздора или перегибы на местах?
Молодо – не зелено
Не все школы Атырау могут быть готовы принять учащихся к новому учебному году. Причина – продолжающийся ремонт
Со всех стволов
Реабилитация чувств
«Зеленый» тренд ГМК
Указы Главы государства
Эх, прокатил!
Стройная фигурка цвета шоколада…
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Вспоминая Александра Руденко
Международная выставка голубей в Шымкенте собрала порядка трехсот голубеводов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Необычный портрет Достоевского появился в семейском музее.
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Ключевые объекты в железнодорожной сфере возвращают в собственность государства
8-летнему жамбылцу пришлось зашивать лицо после нападения собаки
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Все игровые объекты проверят в РК после гибели мальчика в Астане
Сколько гектаров посевов уничтожила саранча в Костанайской области
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
14 членов крупной наркогруппировки задержали в регионах РК (видео)
На одном из строительных объектов Талдыкоргана погибли двое рабочих 1994 и 1999 годов рождения.
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Читайте также

Эх, прокатил!
Молодо – не зелено
Реабилитация чувств
Весело и познавательно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]