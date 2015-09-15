Не искажать сущность НПМ Свежий выпуск 406 Ольга ЛЬВОВА

Как «должностное лицо, ответственное за координацию деятельности участников НПМ и обеспечение их необходимого потенциала и профессиональных знаний», он обратил внимание на необходимость недискриминационного подхода в их работе. По сообщению пресс-службы омбудсмена, А. Шакиров информировал о прошедшем с участием представителей государственных органов 3 сентября 2015 года заседании Координационного совета НПМ. На нем обсуждались итоги ряда специальных посещений в рамках НПМ в отношении отдельных лиц, в которых не подтвердились факты пыток.

Автор обращения указал на то, что участники заседания «пришли к единодушному выводу о том, что содержащиеся в прессе и жалобах сообщения о имевших место пытках в отношении Козлова В. И. не подтвердились, в том числе на основе его же показаний». Аналогичный результат впоследствии был и по итогам мониторинга в отношении Е. Нарымбаева – «сообщения в средствах массовой информации и поступившие жалобы вновь не нашли своего подтверждения».

Члены Координационного совета – известные правозащитники – были едины во мнении, что в деятельности НПМ, отвечающей требованиям международного права, должна обеспечиваться открытость по отношению к обществу, но его цели и задачи несовместимы с какой-либо политизацией.

«В работе НПМ недопустимо необоснованное выделение определенной группы лиц, на положение которых обращается приоритетное внимание в ущерб другим. Деструктивные попытки втянуть НПМ в различного рода несвойственную ему деятельность могут иметь далеко идущие негативные последствия, в том числе для тех лиц, которые злоупотребляют возложенным на них общественным доверием. Диспропорциональное внимание к отдельным заключенным уже вызывает негативную реакцию у большинства лиц, содержащихся в учреждениях», – указал А. Шакиров в направленном документе.

В связи с этим казахстанский омбудсмен сообщил, что в целях обеспечения эффективности работы будут пресекаться любые попытки исказить сущность НПМ.