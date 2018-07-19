​Не испугались огня

В Усть-Каменогорске к наряду воинской части № 5518, патрулировавшему улицу Комсомольскую, обратились взволнованные прохожие. По словам людей, в многоквартирной панельке из окна на первом этаже повалил дым. Бойцы Али Сагатбек, Бекболат Итекбаев и Айтуар Хамитулы немедленно доложили о ситуа­ции начальнику патрульной группы и бросились по указанному адресу.

– Несмотря на сильную задымленность, ребята через окно проникли в квартиру, чтобы проверить, есть ли там люди, – рассказал начальник пресс-службы группы командования «Шығыс» Багдат Амангельды. – В комнате они обнаружили девушку, потерявшую сознание. Ее тут же вынесли на улицу и оказали первую медицинскую помощь.

Еще до прибытия пожарного расчета патрульные своими силами потушили огонь. Причиной загорания стала оставленная на электроплите кастрюля с едой. Как отметили в пресс-службе, все трое бойцов представлены командующим к нагрудному знаку «За охрану общественного порядка».