Не иссякнет родник вдохновения

Альбина Кирилловна – разносторонне талантливая женщина с активной жизненной позицией. Она пишет стихи, успешно занимается декоративно-прикладным искусством и живописью, коллекционирует кукол, предметы старины и многое другое.

А. Байковская родилась в военные годы в Приморском крае на берегу Японского моря в семье военно­служащего. Ее отец Кирилл Филиппович Акиньшин родом из Зерендинского района, был призван в Красную Армию на Дальний Восток, воевал там, женился на медсестре медсанбата, а после войны перевез семью на родину в Кокчетав. Во всех стихах, которые А. Байковская посвящает отцу, звучат теплота, любовь и память о дорогом человеке. Ее мать Александра Яковлевна проработала всю жизнь фельдшером в железнодорожной больнице, обслуживала все дальние разъезды, никогда не отказывала людям в помощи.

С детства Альбина любила рисовать, рукодельничать, сочинять стихи. И в этом девочке всегда помогала ее бабушка-рукодельница. Впоследствии Альбина Кирилловна, работая с детьми в колледже, не только преподавала им технические науки, но и обучала декоративно-прикладному мастерству в кружках народного творчества, а также помогала поэтическим дарованиям. Она создала в колледже музей, а при нем под ее руководством действовали два клуба – народно-прикладного мастерства и поэтический клуб «Вдохновение».

У А. Байковской богатый поэтический багаж. Она выпустила 13 сборников стихов – «Мелодии души», «Начало начал», «Бабушкины байки», «Синегорье», «Бурабай», «Край родной», «Дуэт», «Про любовь», «Времена года» и др. Кокшетаусцы любят ее стихи, которые часто печатаются в местных газетах. А особо следует отметить, что А. Байковская – четырежды призер поэтического конкурса «Фламинго», который проводился областным управлением туризма в Коргалжынском заповеднике. В честь этой благородной птицы она написала целый сборник стихов, а для фестиваля, проводившегося в 2011 году, сочинила гимн.

В 1977 году Альбина Кирилловна встретилась со своим будущим мужем Владимиром Байковским. Он родился в с. Келлеровка Кокчетавской области в семье репрессированных поляков, сосланных в 1936 году из Западной Украины. Профессиональный военный, полковник запаса. Окончил военное танковое училище в Ташкенте. Честно прослужил родине 31 год, из них 23 года в Кокшетау, был городским военным комиссаром. Он всегда активно работал с молодежью, воспитывал ее в патриотическом духе.

Владимир Тимофеевич внес большой вклад в создание «Книги памяти погибших в Афганистане» по Кокчетавской области, многое сделал для реабилитации «афганцев» и чернобыльцев. Он и сам потерял здоровье, получив дозу радиации в Чернобыле. В. Байковский много внимания уделял ветеранам Великой Отечественной войны, внес большой вклад в создание Книги памяти «Боздактар» о погибших земляках из Кокчетавской области.

Семья Байковских очень гордится своим домом, вишневым садом и самое главное – детьми. Они вырастили троих детей, имеют семь внуков. Когда дети выросли и уехали из Кокшетау, Альбина Кирилловна, которая до этого играла в куклы вместе со своей внучкой, стала собирать разобранных кукол, реставрировать и обшивать их, строить для них кукольные домики. Кукол-подружек у нее сейчас набралось свыше 500 экземпляров, коллекционных и самодельных, а также есть у нее и коллекция клоунов.

И по сей день Альбина Кирилловна продолжает заниматься своими увлечениями – пишет картины, вышивает. Свои работы она регулярно выставляет, постоянно участвует в городских и областных конкурсах. Ей присвоено звание мастера декоративно-прикладного искусства, она является членом международной ассоциации «Искусство народов мира» в Москве, президентом которой – наш земляк Николай Изосимович Корнилов.

А. Байковская – богатая обладательница различных коллекций. Одна из самых интересных среди них – коллекция колокольчиков. А началось это ее увлечение с бабушкиного колокольчика.

В этот день поздравить юбиляра, человека хорошо известного в областном центре, пришли заместитель председателя городского совета ветеранов Валентина Соломина, председатель ассоциации мастеров декоративно-прикладного искусства Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Людмила Яроцкая, председатель областной организации Союза художников РК Юрий Попов, руководитель областного управления туризма Шынарбек Батырханов, директор художественной школы Юлия Желобкова, кокшетауские журналисты Владимир Жабинец, Алия Ахетова, Олеся Жагипарова и другие. В адрес Альбины Кирилловны прозвучало много теплых слов и пожеланий.