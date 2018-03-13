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​Не как по маслу

Евгения Ермакова

Изначально на это предприятие, запущенное в рамках региональной карты индустриально-инновационного развития, возлагались большие надежды. Торжественно открытое в ноябре 2012 года производство мощностью 3,6 тыс. тонн растительного масла в год стало четвертым по счету в регионе и первым среди родственных предприятий Костанайской облас­ти в плане ресурсосбережения и энергоэффективности.

Здесь обещали наладить прак­тически безотходное производство за счет того, что так называемую мятку (провальцованные ядра семян масличных культур) и жмых в жаровнях планировалось разогревать… шелухой от семян подсолнечника. Оборудование молдавского ООО «Продтехмаш» позволяло также принимать лен и рапс, а в случае небольшой модернизации даже перерабатывать сою. Тогда же руководство строило планы по дезодорации масла.

Однако вскоре у завода стоимостью 136 млн тенге возникли проблемы. Одна из них касалась нехватки оборотных средств, хотя СПК «Тобол» в свое время выделила ему 86,7 млн тенге на приобретение оборудования и пополнение оборотных капиталов. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития по Костанайской области называют и вторую проблему – слабый менеджмент.

– Сегодня предприятие проходит процедуру банкротства, – сообщил руководитель управления Иса Кудабеков. – Средства производства и имущество изъяты в пользу кредиторов, в том числе – СПК «Тобол».

В то же время аким области Архимед Мухамбетов дал поручение провести расследование в отношении руководства маслозавода. Глава региона допускает, что средства, выделенные СПК «Тобол» на пополнение оборотных средств предприятия, не были вложены в производство. 

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